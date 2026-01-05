Alquileres enero 2026: cuánto tenés que pagar de aumento y cómo calcular el ajuste según tu contrato

El arranque de 2026 trae novedades importantes para los inquilinos y propietarios en Argentina. Si tu contrato de alquiler se actualiza este mes, el porcentaje de aumento va a depender fundamentalmente de cuándo firmaste y bajo qué normativa legal lo hiciste.

El panorama es muy distinto al de años anteriores: la desaceleración de la inflación durante 2025 ha impactado directamente en los índices, llevando el ajuste anual de la “vieja ley” a valores mucho más moderados, cercanos al 36,44%, una cifra que contrasta fuertemente con los récords de tres dígitos que vimos en el pasado.

A continuación, te explico cuánto vas a pagar de alquiler en 2026 según tu situación contractual.

Contratos bajo la “vieja ley” (ICL anual)

Si firmaste tu contrato entre julio de 2020 y octubre de 2023, te regís por la Ley 27.551. Estos contratos tienen un ajuste único anual basado en el Índice de Contratos de Locación (ICL), publicado por el Banco Central.

Para quienes tienen la actualización anual este mes (por ejemplo, si firmaste o renovaste en enero de 2023, 2024 o 2025), el aumento aplicable para los próximos 12 meses es del 36,44%.

El dato: Es la primera vez en años que este índice anual se ubica por debajo del 40%, reflejando la estabilidad inflacionaria del último período.

Es la primera vez en años que este índice anual se ubica por debajo del 40%, reflejando la estabilidad inflacionaria del último período. Ejemplo práctico: Si venías pagando $300.000, a partir de este mes vas a pagar aproximadamente $409.320 hasta enero de 2027.

Podés verificar el índice oficial directamente en la web del Banco Central seleccionando la opción “Índice de Contratos de Locación”.

Te puede interesar: Viviendas en Provincia de Buenos Aires 2026: Nuevos listados de subasta, inscripción municipal y planes activos hoy

Contratos post-DNU (ajuste por IPC o acuerdo libre)

Si firmaste tu contrato a partir de enero de 2024, tras la vigencia del DNU 70/2023, las reglas son otras. Aquí la actualización depende de lo que hayas pactado con el propietario (trimestral, cuatrimestral o semestral) y el índice elegido (usualmente IPC o ICL).

Debido a que la inflación mensual se ha mantenido en el rango del 2% al 2,5% en los últimos meses de 2025, los aumentos acumulados para estos contratos son los siguientes:

Ajuste Trimestral (oct-nov-dic): Si tu contrato ajusta cada 3 meses por inflación (IPC), el aumento ronda el 6% al 7% .

Si tu contrato ajusta cada 3 meses por inflación (IPC), el aumento ronda el . Ajuste Semestral: Para quienes ajustan cada 6 meses, el incremento acumulado se acerca al 15%.

Ver también: Se construyen en pocos días: cuánto cuestan las casas modulares baratas que son furor en la Provincia de Buenos Aires

Tabla de referencia para enero 2026

Tipo de Contrato Frecuencia Índice Aumento Est. Enero 2026 Vieja Ley (27.551) Anual ICL 36,44% DNU (Nuevos) Trimestral IPC ~ 6,5% DNU (Nuevos) Cuatrimestral IPC ~ 8% DNU (Nuevos) Semestral ICL/IPC ~ 14-16%

Cómo calcular el aumento paso a paso

Si tenés dudas sobre el monto exacto, la forma más segura de calcularlo es yendo a la fuente oficial.

Para contratos con ICL (Anual o Semestral):

Ingresá a la web del Banco Central. Buscá el valor del ICL del día que inició tu contrato (o de la última actualización). Buscá el valor del ICL del día de la actualización actual (4 de enero de 2026 o la fecha que corresponda). Dividí el índice actual por el índice inicial. Multiplicá ese resultado por el monto de tu alquiler actual.

Para contratos con IPC (Inflación del Indec):

Si tu contrato ajusta por inflación, tenés que tomar los valores del Índice de Precios al Consumidor publicados por el Indec. Recordá que el dato de inflación se publica a mediados de mes, por lo que para los pagos de principios de enero se suele utilizar el índice publicado más reciente (que corresponde a noviembre o mediados de diciembre, según lo que diga tu contrato).

Ver también: Cuenta DNI Enero 2026: todos los descuentos, nuevos topes y beneficios de verano

¿Qué pasa si se vence mi contrato en 2026?

Muchos contratos de la “vieja ley” firmados en 2023 (que duraban 3 años) estarán venciendo a lo largo de este año. Si este es tu caso, tenés que saber que:

La renovación es un contrato nuevo: Ya no aplica la fórmula automática del ICL obligatorio anual.

Ya no aplica la fórmula automática del ICL obligatorio anual. Condiciones libres: El precio inicial, la moneda (pesos o dólares) y la frecuencia de ajuste se negocian desde cero bajo las normas del Código Civil y Comercial vigente (DNU).

El precio inicial, la moneda (pesos o dólares) y la frecuencia de ajuste se negocian desde cero bajo las normas del Código Civil y Comercial vigente (DNU). Costos de entrada: Prestá atención a los gastos de ingreso, que ahora también son de libre pactación entre las partes.

Aunque los porcentajes de aumento han bajado considerablemente respecto a la crisis inflacionaria de 2023-2024, el costo de los alquileres sigue representando una porción significativa de los ingresos familiares en Argentina. Se recomienda siempre dialogar con el propietario unos meses antes del vencimiento para evitar sorpresas.