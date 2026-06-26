¿quién fue ernestina pais? De la gloria televisiva al trágico final que conmociona al mundo del espectáculo

El mundo del espectáculo argentino se encuentra conmocionado tras conocerse la triste noticia sobre el trágico destino de una de las conductoras más queridas de la televisión.

La confirmación de su fallecimiento despertó una profunda angustia en sus seguidores, quienes recordaron de inmediato su vasta trayectoria y las batallas personales que enfrentó en el último tiempo.

Un trágico accidente en las vías

La reconocida periodista y conductora Ernestina Pais murió a los 54 años de edad tras protagonizar un violento accidente ferroviario.

El trágico hecho ocurrió cuando el automóvil Honda Civic negro que conducía intentó atravesar un paso a nivel con la barrera baja, siendo embestido del lado del conductor por una formación del Tren de la Costa.

Personal policial y bomberos constataron el deceso en el lugar del siniestro, confirmando que la comunicadora era la única ocupante del vehículo.

Tres décadas marcando la historia de los medios

Nacida el 12 de marzo de 1972, construyó una exitosa carrera de más de 30 años en la televisión, la radio y el teatro de nuestro país.

Dio sus primeros pasos como movilera junto al inolvidable Jorge Guinzburg en La Biblia y el Calefón, y años más tarde cocondujo el clásico ciclo matutino Mañanas Informales.

Su gran versatilidad la llevó a convertirse en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC) en el año 2009, tras el retiro de Mario Pergolini.

Su paso por la radio, el teatro y los premios

A lo largo de su carrera, demostró su talento en diversos formatos, ganando el Premio Martín Fierro en 2006 por su labor en animación y conducción radial en Salgan al Sol.

También cosechó un Martín Fierro en 2007 por el programa educativo Sabés o Sonás, el cual conducía junto a su hermana Federica Pais.

En sus últimos meses de vida, la periodista se encontraba plenamente activa en el ámbito artístico, protagonizando la obra teatral El Divorcio, bajo la producción de José María Muscari.

Su valiente testimonio sobre la salud mental

Semanas antes del fatal desenlace, la conductora había visitado el programa de Mirtha Legrand, donde visibilizó con total crudeza su lucha contra el alcoholismo.

En aquella oportunidad, reveló con orgullo que llevaba un año y tres meses en proceso de recuperación tras haber iniciado una desintoxicación.

La empresaria y gastrónoma confesó que la angustia del encierro en pandemia y las deudas la llevaron a un “infierno”, remarcando la importancia de tratar los consumos problemáticos como salud mental.