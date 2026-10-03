Quién era el joven de castelli que murió esta mañana en un trágico accidente en la ruta 2

La tragedia ocurrida durante la mañana de este sábado 3 de octubre en la Autovía 2, en jurisdicción de Castelli, provocó una profunda conmoción tras confirmarse la identidad del joven que perdió la vida en el siniestro.

La víctima era un joven vecino de Castelli

La persona fallecida fue identificada como Lucas Matos, de 29 años, domiciliado en la ciudad de Castelli, quien al momento del accidente se desplazaba a bordo de un Volkswagen Voyage.

Como consecuencia de la violencia del impacto, Matos sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió en el kilómetro 176

El fatal episodio se registró a la altura del kilómetro 176 de la Ruta 2, en sentido hacia Mar del Plata, y tuvo como protagonistas al Volkswagen Voyage conducido por Matos, una camioneta Ford Ranger y un camión Volkswagen 13.180.

Las circunstancias precisas que desencadenaron la colisión permanecen bajo investigación y serán determinadas mediante las pericias correspondientes. Tras el siniestro, los tres vehículos terminaron sobre el cantero central de la autovía.

Los otros conductores resultaron ilesos

De acuerdo con la información conocida posteriormente, la Ford Ranger era conducida por María Casamayor, mientras que al mando del camión Volkswagen se encontraba Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años y domiciliado en San Vicente.

Una ambulancia del Hospital de Castelli acudió al lugar y el personal médico examinó a las restantes personas involucradas. Ninguna presentaba lesiones que hicieran necesario su traslado a un centro asistencial.

Investigación para determinar cómo ocurrió la tragedia

Personal del Destacamento Vial Castelli trabajó en el sector y preservó el escenario del siniestro para permitir la realización de las pericias de Policía Científica.

Las actuaciones fueron iniciadas bajo la carátula de “homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores.

Los investigadores deberán ahora reconstruir la secuencia del accidente y establecer con precisión cómo se produjo la colisión entre los tres vehículos.

La muerte de Lucas Matos, de apenas 29 años y vecino de Castelli, causó conmoción en la comunidad castellense, mientras avanza la investigación judicial destinada a esclarecer las circunstancias de esta nueva tragedia ocurrida sobre la Autovía 2.