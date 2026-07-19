Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 fue una de las preguntas que más creció en las horas previas al partido decisivo entre la Selección y España. La elección se mantuvo bajo reserva mientras circulaban varios nombres fuertes de la música nacional y la organización terminaba de ajustar una ceremonia de clausura inédita.

Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026

María Becerra será la voz argentina en uno de los momentos más emotivos de la jornada. Su participación se conoció durante la noche del sábado, después de varios días de versiones que también involucraron a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Tini Stoessel.

La presencia de Becerra cobró fuerza luego de un cambio de horario en su actuación en el festival Bigsound de Pontevedra, España. El show fue adelantado y eso abrió la posibilidad logística de que la artista viajara inmediatamente hacia Estados Unidos. Horas después, una publicación en su cuenta oficial de Instagram terminó de confirmar que estaba rumbo a Nueva York.

No se trata del himno oficial del Mundial, sino del Himno Nacional Argentino que se entonará en la ceremonia protocolar previa al inicio del encuentro. La aclaración es importante porque la final también tendrá una extensa grilla internacional de artistas.

A qué hora cantará María Becerra el Himno argentino

La final entre Argentina y España comenzará este domingo 19 de julio a las 16:00, hora argentina. La interpretación de los himnos nacionales será pocos minutos antes del saque inicial, una vez que los equipos estén formados sobre el campo de juego.

Dato Información Artista argentina María Becerra Partido Argentina vs. España Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Hora del partido 16:00 de Argentina Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford Momento del Himno Minutos antes del comienzo de la final

La ceremonia de clausura comenzará aproximadamente 90 minutos antes del partido. La guía oficial de la FIFA para la final anticipa una producción musical de gran escala, con espectáculos antes del encuentro y durante el entretiempo.

Por qué la elección generó tanta expectativa

El antecedente inmediato es la final de Qatar 2022, cuando Lali Espósito cantó el Himno Nacional Argentino antes del partido contra Francia. Aquella imagen quedó asociada a la obtención de la tercera estrella y convirtió la elección de la voz para 2026 en un tema atravesado por las cábalas.

En las redes, miles de hinchas pidieron que Lali repitiera la presentación. También tomó fuerza el nombre de Soledad Pastorutti, especialmente por el vínculo emocional de su canción Brindis con distintos festejos de la Selección. Sin embargo, las agendas y los desplazamientos internacionales fueron reduciendo las alternativas.

Finalmente, la elección recayó en una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional. Nacida en Quilmes, en la Provincia de Buenos Aires, María Becerra pasó de crear contenidos en internet a llenar dos veces el estadio de River y colaborar con figuras globales como J Balvin, Camila Cabello y Michael Bublé.

Una final con una ceremonia musical inédita

La jornada no se limitará a los himnos de Argentina y España. La FIFA confirmó una ceremonia de cierre encabezada por Post Malone, junto con Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e IShowSpeed. Jennifer Hudson tendrá a su cargo una interpretación especial del himno de Estados Unidos, país anfitrión del partido decisivo.

Además, por primera vez en una Copa del Mundo habrá un espectáculo musical durante el entretiempo de la final. Esa producción incluirá artistas internacionales y obligará a extender la pausa habitual, por lo que el encuentro tendrá una estructura distinta a la de otras definiciones mundialistas.

Antes de toda esa puesta en escena, el momento argentino tendrá una protagonista definida: María Becerra cantará el Himno Nacional frente a los jugadores, los hinchas y una audiencia global, en la previa inmediata del partido más importante del Mundial 2026.