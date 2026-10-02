¿querés agrandar tu hogar o refaccionar? Se licitan $200. 000 millones para préstamos con requisitos más amplios

¿Pensabas que no podías acceder a un préstamo de vivienda por ya tener un inmueble a tu nombre? El Banco Central anunció una flexibilización clave en los créditos hipotecarios que permitirá a miles de familias calificar para la compra, construcción o refacción de su hogar.

Fecha de licitación y monto de $200.000 millones

El lunes 6 de octubre de 2026, entre las 11:00 y las 15:00, el BCRA llevará a cabo la segunda licitación de plazos fijos UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La operación movilizará un total de $200.000 millones que se volcarán a los bancos para financiar préstamos hipotecarios a tasa competitiva.

El cambio clave: de primera vivienda a vivienda única o uso permanente

La modificación central reemplaza el requisito exclusivo de “primera vivienda” por el de vivienda única o de uso permanente, ampliando de manera directa el universo de solicitantes.

Con esta norma, podrán calificar quienes quieran mudarse a un ambiente más grande o personas que posean un inmueble pero no dispongan de su uso, como en casos de alquileres o usufructos.

Financiación para compra, construcción, ampliación o refacción

Los fondos adjudicados por las entidades bancarias deberán ser destinados de forma exclusiva al acceso y mejora del hábitat.

Las líneas abarcarán la adquisición de unidades, la construcción desde cero y la ampliación o refacción de la vivienda del solicitante.

Plazos de colocación para los bancos y condiciones para los créditos

A partir de la acreditación de los recursos, las entidades financieras tendrán un plazo de 90 días corridos para otorgar los nuevos préstamos hipotecarios a los usuarios.

El FGS mantendrá una opción de cancelación anticipada sobre los fondos que los bancos no hayan transformado de forma efectiva en créditos otorgados tras cumplirse ese período.