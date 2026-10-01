¿querés remodelar o construir? El nuevo crédito de hasta $50 millones que pedís desde el celular

El Banco Provincia lanzó la línea “Préstamo Acá Materiales de Construcción”, una alternativa 100% digital que permite acceder a montos de hasta $50 millones sin tramites presenciales.

Montos de financiamiento, tasas y plazos de pago

La nueva línea crediticia otorga hasta $50 millones para la compra de materiales, con la posibilidad de financiar el monto en un plazo de hasta 72 cuotas.

Las tasas de interés arrancan desde el 55% anual, ofreciendo condiciones de financiamiento especiales para aquellas personas que perciben sus haberes en la entidad bancaria.

Gestión 100% digital a través de Home Banking y Cuenta DNI

Para acceder al beneficio no se requiere presentar documentación física en sucursales. Toda la operatoria se gestiona directamente desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Una vez seleccionado el comercio adherido, el cliente recibe la propuesta personalizada en la aplicación y, tras su aceptación, el cobro de las cuotas se ejecuta mediante débito automático en cuenta.

Rubros y materiales de construcción habilitados

El dinero del préstamo puede destinarse a la compra de insumos en más de 150 empresas y comercios especializados adheridos en toda la provincia.

Entre los rubros incluidos se encuentran aberturas, pisos, revestimientos, sanitarios, grifería, pinturas, herrajes, amoblamientos de cocina y baño, domótica y piscinas.

Complemento a las líneas habitacionales vigentes

Esta herramienta para la compra de materiales se suma al catálogo de soluciones para el hogar que ofrece Banco Provincia para refacción, ampliación y construcción.

El esquema complementa los créditos hipotecarios UVA y los financiamientos específicos para viviendas modulares, permitiendo cubrir desde pequeñas mejoras hasta obras de gran escala.