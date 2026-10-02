Viernes frío aunque con sol: qué pasará con el tiempo durante el fin de semana

La provincia de Buenos Aires transita este viernes 2 de octubre una jornada marcada por condiciones meteorológicas variables, en el comienzo del primer fin de semana del décimo mes del año. La primavera continúa mostrando cambios frecuentes, con períodos de estabilidad que rápidamente dan paso a nubosidad, viento y nuevas precipitaciones.

Viernes 2: aumenta la nubosidad y comienza a cambiar el tiempo

Durante este viernes 2 de octubre, gran parte del territorio bonaerense tendrá una jornada entre fresca y templada, con aumento progresivo de la nubosidad y temperaturas máximas que, en numerosos sectores, se ubicarán aproximadamente entre los 17 y 20 grados.

Con el avance de las horas comenzará a sentirse la influencia de un sistema frontal, generando un incremento de la inestabilidad especialmente sobre sectores del oeste, centro y sur de la Provincia.

En esas regiones podrán desarrollarse chaparrones y algunas tormentas aisladas, mientras que el viento también tendrá protagonismo, con posibilidad de ráfagas que localmente podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Sábado 3: lluvias y tormentas en distintos sectores

El período de mayor inestabilidad se espera entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado, cuando el avance del frente favorecerá la aparición de lluvias y tormentas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

Las precipitaciones no se producirán de manera simultánea ni tendrán necesariamente la misma intensidad en todo el territorio. Por ese motivo, habrá sectores donde el tiempo se presente más complicado y otros donde las lluvias sean más aisladas.

A medida que transcurra el sábado, el sistema comenzará a desplazarse y se espera una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas, aunque todavía podrán persistir períodos de abundante nubosidad.

Domingo 4: mejora el tiempo y vuelve el sol

El panorama será considerablemente más favorable durante el domingo 4 de octubre. Detrás del frente ingresará aire más estable, provocando una disminución de la nubosidad y permitiendo que el sol vuelva a ganar protagonismo en amplios sectores bonaerenses.

Las temperaturas se mantendrán agradables para comienzos de octubre, con máximas cercanas a los 20 grados en diferentes puntos de la Provincia.

Todo indica, por lo tanto, que el domingo será la mejor jornada del fin de semana para realizar actividades al aire libre, especialmente después del período de inestabilidad previsto entre el viernes y el sábado.

Un comienzo de octubre con la primavera todavía cambiante

El primer fin de semana de octubre volverá a confirmar el comportamiento variable que viene mostrando esta primavera en territorio bonaerense: **viernes con aumento de nubosidad e inestabilidad, sábado con lluvias y tormentas en diferentes sectores y domingo con una marcada mejoría