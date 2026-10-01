Inteligencia artificial, gaming y fintech: qué es la tecweek 2026 y cómo participar desde este mes

¿Querés sumarte a la agenda tecnológica más importante de la región y conocer las últimas tendencias en Inteligencia Artificial y finanzas digitales? La Tecweek 2026 se desarrollará del 20 al 31 de octubre, reuniendo en 12 días consecutivos a emprendedores, inversores y creadores en una multiplicidad de encuentros gratuitos y talleres interactivos.

IA, biotecnología y tecnología profunda en la primera semana

Las jornadas dedicadas a la innovación técnica comenzarán el 20 de octubre con la SAIA CONF y el DeepTech Summit, enfocados en robótica y computación cuántica.

A su vez, del 21 al 23 de octubre desembarcará por primera vez en Latinoamérica el congreso internacional Crossing Over Biotech, que reunirá a la comunidad científica y empresarial del sector biotecnológico.

Cripto, Fintech y Blockchain al cierre de octubre

El ecosistema financiero digital tendrá su momento cúlmine hacia el final del evento. El 29 de octubre se realizará el Argentina Fintech Forum.

Por su parte, los días 30 y 31 de octubre tendrá lugar una nueva edición de Labitconf, la conferencia de Bitcoin y blockchain más longeva y convocante a nivel global.

Videojuegos, cine con IA y medios de comunicación

El entretenimiento y las industrias creativas contarán con un espacio destacado. Del 22 al 24 de octubre se llevará a cabo la EVA (Exposición de Videojuegos Argentina), complementada por el Unity Dev Day el 21 del mismo mes.

Además, el 30 de octubre debutará el WAIFF, un festival internacional dedicado al cine generado con Inteligencia Artificial, sumado a la tradicional Media Party del 29 al 31 de octubre.

Educación, sustentabilidad y registro de asistentes

La grilla incluye también el Campus Party y el IE Venture Day (ambos el 21 de octubre), orientados al free emprendedor y a los jóvenes talentos.

Para participar de las conferencias, capacitaciones y laboratorios, las personas interesadas deben completar la inscripción previa en el sitio web oficial de Tecweek.