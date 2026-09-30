Provincia: Aprobaron en Diputados un paquete de leyes que frena el hostigamiento por deudas y regula las billeteras virtuales

Si tenés deudas con bancos, aplicaciones financieras o billeteras virtuales, esta medida te afecta de manera directa. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio luz verde a un paquete de cuatro leyes clave diseñadas para frenar los abusos, evitar el acoso telefónico por cobranzas y dar margen a las familias sobreendeudadas para reestructurar sus pagos en un contexto económico crítico.

1. Regulación estricta a billeteras virtuales y créditos digitales

Uno de los ejes principales modifica la Ley 13.133 para adaptarla a la era digital. La norma exige que las entidades financieras e intermediarios informen con absoluta claridad las condiciones de financiamiento, las tasas reales y las consecuencias del crédito.

Además, se fijaron pautas estrictas para las plataformas y billeteras virtuales: cuando una solicitud de crédito sea evaluada o rechazada mediante algoritmos o decisiones automatizadas, la empresa estará obligada a ser explícita y el usuario tendrá derecho a exigir que un operador humano revise la decisión. A su vez, se habilitará la revisión de contratos si el deudor sufre un cambio drástico en su situación económica.

2. Freno al hostigamiento telefónico y prohibición de débitos abusivos

La segunda ley sancionada apunta a terminar con la presión desmedida de los estudios de cobranza extrajudiciales. Queda expresamente prohibido el hostigamiento, las llamadas intimidatorias y el trato indigno hacia las personas deudoras.

Asimismo, la normativa establece medidas protectoras sobre las cuentas bancarias: busca frenar los débitos automáticos directos sobre salarios, jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares, evitando que los cobros de deudas dejen a los consumidores sin ingresos mínimos para adquirir alimentos o medicamentos.

3. Asistencia integral de la Defensoría del Pueblo

Con la creación del Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento, la Defensoría del Pueblo bonaerense asumirá un rol central de acompañamiento a las familias en mora.

En lugar de que cada deudor enfrente de forma aislada a múltiples acreedores, la Defensoría analizará el patrimonio familiar de manera integral. Esto permitirá negociar esquemas de pago sustentables que impidan que un acuerdo con un acreedor imposibilite el cumplimiento de las demás obligaciones básicas cotidianas.

4. Números críticos y tratamiento en el Senado

La urgencia del proyecto responde a datos oficiales alarmantes: el Mapa de la Deuda registró que 1,84 millones de bonaerenses presentan mora activa, acumulando una deuda impaga que alcanza los $6,49 billones. La tasa de morosidad promedio se ubicó en 20,17%, impactando con mayor fuerza entre los menores de 25 años, donde el nivel de mora escala al 46,17%.

El paquete de leyes aprobadas en la Cámara Baja pasa ahora al Senado provincial, donde se prevé su debate y tratamiento definitivo en la sesión programada para el próximo 6 de octubre.