Conmoción en villa gesell: falleció una niña de 2 años e investigan a su madre

La Justicia de la provincia de Buenos Aires investiga la muerte de una niña de dos años ocurrida en la ciudad de Villa Gesell, luego de que la menor ingresara sin signos vitales al hospital municipal durante la jornada del lunes. El caso generó una profunda conmoción debido a que la madre de la pequeña había sido investigada años atrás en una causa relacionada con la muerte de otras dos hijas en Mar del Plata.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer, de 44 años, manifestó que la niña se habría broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. Tras el ingreso al centro de salud, el equipo médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, aunque lamentablemente no logró revertir el cuadro y se confirmó el fallecimiento.

Frente a la situación, las autoridades del hospital dieron intervención a la Policía Bonaerense para el inicio de las actuaciones de rigor.

La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien dispuso la apertura de una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”, mientras se llevan adelante las diligencias correspondientes para determinar con precisión qué ocurrió.

Antecedentes que vuelven a estar bajo la lupa

El caso cobró mayor repercusión al conocerse que la madre de la menor había sido juzgada en 2018 por la muerte de una hija de once meses ocurrida en Mar del Plata durante 2016.

En aquella investigación, tanto la mujer como su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años. Sin embargo, el tribunal que intervino resolvió absolverlos al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar responsabilidades penales y que no pudo comprobarse la existencia de maltrato o abuso.

En ese proceso judicial también había sido incorporado como antecedente el fallecimiento de otra hija de la mujer, una bebé de seis meses que murió en 2013.

Esperan el resultado de la autopsia

La investigación por la muerte de la niña de dos años continúa en pleno desarrollo y las autoridades judiciales aguardan los resultados de la autopsia y de las pericias forenses, elementos que serán determinantes para establecer la causa del fallecimiento y definir los próximos pasos de la causa.

Mientras tanto, la Justicia mantiene abiertas todas las hipótesis y continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio.