Punta médanos recibirá una fecha del arena series: cuándo se corre y qué categorías participan

Punta Médanos volverá a convertirse en escenario de una competencia provincial de deportes sobre arena. El Arena Series 2026 llegará al Partido de La Costa con una fecha que reunirá motos, cuatriciclos, equipos y público durante todo un fin de semana.

La actividad se desarrollará en inmediaciones del Faro de Punta Médanos y será fiscalizada por la Federación Bonaerense de Motociclismo.

El cronograma prevé entrenamientos, una prueba Sprint y las competencias principales correspondientes a distintas categorías.

Cuándo se corre el Arena Series en Punta Médanos

La sexta fecha del campeonato se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

El sábado estará destinado principalmente a entrenamientos para las diferentes categorías. Como novedad de esta fecha, la divisional Quads Limitada 250 cc tendrá una carrera Sprint de aproximadamente 20 minutos que otorgará puntaje adicional para el campeonato anual.

El domingo se realizarán nuevas tandas por la mañana y, posteriormente, comenzarán las carreras principales.

Qué categorías participarán

La programación contempla una carrera de ATV Limitada 250 cc, dos competencias de cuatriciclos divididas en grupos y una carrera de motos.

Las pruebas de motos y cuatriciclos tendrán una duración aproximada de 45 minutos, mientras que la categoría Limitada 250 cc correrá durante alrededor de media hora.

El campeonato se desarrolla sobre superficie de arena y recorre distintos puntos de la Costa Atlántica bonaerense. La fecha en Punta Médanos suma una propuesta deportiva al calendario de actividades del distrito antes del comienzo de la temporada alta.

Punta Médanos y el sur del Partido de La Costa como escenario deportivo

La zona cercana al Faro de Punta Médanos ofrece un entorno especialmente vinculado con las disciplinas de arena. La competencia suele convocar no solo a pilotos y equipos, sino también a familias y aficionados que siguen motocross, enduro y quadcross.

Para el Partido de La Costa, este tipo de eventos también genera movimiento en localidades cercanas a partir de la llegada de participantes y acompañantes durante las jornadas previas y el fin de semana de competencia.

La realización del Arena Series se suma a una agenda local que durante septiembre incluye actividades juveniles, culturales y deportivas en diferentes puntos de La Costa.

Inscripciones y seguimiento de las carreras

La organización informó que las inscripciones mantendrán los valores establecidos hasta el 14 de septiembre inclusive.

Durante las competencias, los tiempos y resultados podrán seguirse mediante los sistemas de cronometraje oficiales utilizados por el campeonato.

Quienes viajen hacia Punta Médanos desde otros puntos de la Costa Atlántica también pueden tener en cuenta los cambios de infraestructura vial en la región. INFOZONA detalló anteriormente el proyecto de nueva autovía sobre la Ruta 11 entre Pinamar y Mar de Ajó.

Dónde consultar la información oficial

La sexta fecha es organizada por la Asociación Civil MX del Norte y cuenta con fiscalización de la Federación Bonaerense de Motociclismo.

El detalle difundido por el Municipio, con el cronograma general de la competencia, puede consultarse en el sitio oficial de Prensa de la Municipalidad de La Costa.