Nueva Autovía en Ruta 11: Kicillof anunció la transformación del tramo Pinamar – Mar de Ajó

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el inicio de una de las obras viales más esperadas por los veraneantes y residentes de la Costa Atlántica. El gobernador Axel Kicillof confirmó la conversión en autovía del tramo de la Ruta Provincial 11 que une las localidades de Pinamar y Mar de Ajó, un proyecto estratégico que busca poner fin a la peligrosidad de una traza que hoy cuenta con un solo carril por mano y soporta picos de tránsito altísimos durante la temporada estival.
Detalles de la obra: inversión y plazos
La intervención contempla la construcción de una segunda calzada a lo largo de 48 kilómetros, transformando este segmento en una autovía moderna y segura. Según los anuncios realizados este miércoles 14 de enero de 2026, la inversión total asciende a los 100 millones de dólares, financiados a través de créditos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y recursos propios de la provincia.
El plazo de ejecución estimado es de 18 meses, lo que significa que, de cumplirse el cronograma, la obra estaría finalizada para mediados de 2027. Los trabajos se dividirán en dos secciones principales (una de 25 km y otra de 23 km) para agilizar el avance de las máquinas sin interrumpir totalmente el flujo vehicular.
Cómo será la nueva infraestructura
El proyecto no se limita únicamente a duplicar el asfalto. La nueva autovía contará con especificaciones técnicas diseñadas para reducir drásticamente la siniestralidad vial:
-
Cantero central: Se mantendrá una separación de 16 metros entre ambas calzadas para evitar choques frontales y permitir retornos seguros.
-
Banquinas pavimentadas: Se construirán banquinas en ambos lados de la vía, fundamentales para emergencias o detenciones técnicas.
-
Iluminación y señalización: Se instalarán luminarias LED en todos los accesos e intersecciones críticas, además de señalización vertical y horizontal de última generación.
-
Obras hidráulicas: El plan incluye puentes y alcantarillas para mejorar el drenaje de agua, un punto clave tras los recientes anegamientos registrados en la zona de Pinamar.
-
Seguridad para peatones: Se instalarán refugios y dársenas de detención para colectivos en parajes intermedios.
El fin de los “200 kilómetros de autovía”
Con esta obra, la provincia completará el corredor de doble calzada que conecta San Clemente del Tuyú con Mar del Plata. Actualmente, la Ruta 11 ya cuenta con tramos de autovía desde Esquina de Crotto hasta San Clemente, y desde Villa Gesell hasta la ciudad de Mar del Plata. El tramo Pinamar – Mar de Ajó era el “eslabón perdido” que obligaba a los conductores a reducir la velocidad y extremar precauciones en una zona de curvas y alto tránsito de camiones.
Una vez terminada, la Autovía de la Costa permitirá un flujo constante y mucho más ágil para los más de 7.000 vehículos que circulan diariamente por la zona en temporada alta, reduciendo los tiempos de viaje y, fundamentalmente, salvando vidas al eliminar los sobrepasos riesgosos en una calzada angosta.
Impacto económico y turístico
Durante el anuncio en Villa Gesell, Kicillof destacó que esta obra es parte de un plan de infraestructura para apuntalar el turismo, la principal industria de la región. La mejora en la conectividad no solo beneficia a quienes viajan desde Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, sino que potencia el desarrollo inmobiliario de barrios cerrados y localidades en crecimiento como Costa Esmeralda, que se encuentra justamente en el epicentro de este nuevo tramo.
Además, la generación de empleo directo mediante la obra pública se presenta como un motor necesario para la economía provincial en un contexto nacional complejo. Las máquinas ya comenzaron con las tareas de preparación del terreno y movimiento de suelos, marcando el inicio formal de una transformación que cambiará para siempre la forma de viajar a las playas argentinas.