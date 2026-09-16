El invierno no afloja: septiembre sorprendió con temperaturas bajo cero en la Provincia

El invierno se resiste a despedirse de la provincia de Buenos Aires y, cuando faltan apenas unos días para la llegada de la primavera, volvió a dejar este miércoles 16 de septiembre una mañana marcada por temperaturas bajo cero y fuertes heladas en numerosas localidades bonaerenses.

El frío se sintió especialmente en el centro y sudoeste provincial, donde varias ciudades se ubicaron entre las más frías de toda la Argentina durante las primeras horas del día. De acuerdo con los registros difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Coronel Suárez llegó durante la mañana a -3,2 °C, mientras que Azul descendió hasta -2,8 °C, Bahía Blanca alcanzó -2 °C y Tandil registró -2,1 °C a las 8 de la mañana. También La Plata tuvo una mínima de -0,6 °C en las primeras horas.

En Tandil el frío fue particularmente intenso: a las 8 se registraron -2,1 °C, con una sensación térmica de -4,2 °C. A esa misma hora, Coronel Suárez marcaba -1,8 °C con una térmica de -4,6 °C, mientras que Azul tenía -1,6 °C y una sensación de -4,4 °C. Bahía Blanca, por su parte, registraba -0,6 °C pero con una sensación térmica que descendía hasta los -4,3 °C.

La particularidad de esta jornada fue que varias localidades bonaerenses llegaron a registrar temperaturas inferiores a las de reconocidas ciudades frías de la Patagonia, una postal poco habitual cuando septiembre ya transita su segunda quincena.

En el ranking nacional general de la mañana, la temperatura más baja informada fue la de Maquinchao, Río Negro, con -4,4 °C, seguida por otros puntos cordilleranos y varias ciudades bonaerenses. El contraste será importante durante las próximas horas.