Investigan partidos de españa en el mundial 2026 por millonarias apuestas sospechosas

Si te quedaron dudas sobre algunas jugadas del reciente torneo, la sospecha no es solo tuya: organismos internacionales abrieron una investigación formal por apuestas sospechosas en varios partidos clave.

Las alertas fueron encendidas por el Grupo de Copenhague y ya están en manos de la FIFA, salpicando de lleno a presentaciones del flamante campeón del mundo.

Millonaria apuesta de U$S 4,8 millones en el cruce ante Cabo Verde

Uno de los puntos más críticos bajo la lupa ocurrió durante el inesperado empate 0 a 0 entre España y Cabo Verde.

En la plataforma Polymarket se detectó un movimiento inusual de U$S 4,8 millones apostados a que el conjunto español no ganaba, una cifra récord que encendió las alarmas de los auditores.

La revisión del VAR de 3 minutos y medio que generó sospechas

El segundo partido bajo investigación del seleccionado campeón fue el triunfo frente a Arabia Saudita.

Las miradas están puestas en el cuarto gol convertido por Ferran Torres, anulado tras casi 3 minutos y medio de revisión en el VAR, jugada que provocó una llamativa e inusual actividad en los mercados de apuestas en directo.

Alertas amarillas en 15 partidos y una expulsión de Sudáfrica en la mira

El informe técnico reveló que, si bien se monitorearon los 104 partidos del certamen, se mantuvieron 15 encuentros bajo vigilancia especial y se emitieron 7 alertas amarillas por anomalías.

Entre otros hechos sospechosos figura la tarjeta roja a Themba Zwane (Sudáfrica) a los 84 minutos del debut contra México, además de extrañas maniobras con la sanción del estadounidense Folarin Balogun.

Récord histórico: U$S 240.000 millones apostados en el Mundial 2026

Las cifras globales reflejan la magnitud del fenómeno y el riesgo de manipulación en el deporte de alto rendimiento.

Se estima que durante todo el torneo se apostaron cerca de U$S 240.000 millones, lo que representa el doble de lo registrado en Qatar 2022 y explica el exhaustivo control de la FIFA.