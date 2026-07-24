Investigan partidos de españa en el mundial 2026 por millonarias apuestas sospechosas

Si te quedaron dudas sobre algunas jugadas del reciente torneo, la sospecha no es solo tuya: organismos internacionales abrieron una investigación formal por apuestas sospechosas en varios partidos clave.
Las alertas fueron encendidas por el Grupo de Copenhague y ya están en manos de la FIFA, salpicando de lleno a presentaciones del flamante campeón del mundo.
Millonaria apuesta de U$S 4,8 millones en el cruce ante Cabo Verde
Uno de los puntos más críticos bajo la lupa ocurrió durante el inesperado empate 0 a 0 entre España y Cabo Verde.
Gianni Infantino felicitó a la Selección argentina por el subcampeonato en el Mundial 2026
En la plataforma Polymarket se detectó un movimiento inusual de U$S 4,8 millones apostados a que el conjunto español no ganaba, una cifra récord que encendió las alarmas de los auditores.
La revisión del VAR de 3 minutos y medio que generó sospechas
El segundo partido bajo investigación del seleccionado campeón fue el triunfo frente a Arabia Saudita.
Las miradas están puestas en el cuarto gol convertido por Ferran Torres, anulado tras casi 3 minutos y medio de revisión en el VAR, jugada que provocó una llamativa e inusual actividad en los mercados de apuestas en directo.
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Alertas amarillas en 15 partidos y una expulsión de Sudáfrica en la mira
El informe técnico reveló que, si bien se monitorearon los 104 partidos del certamen, se mantuvieron 15 encuentros bajo vigilancia especial y se emitieron 7 alertas amarillas por anomalías.
Entre otros hechos sospechosos figura la tarjeta roja a Themba Zwane (Sudáfrica) a los 84 minutos del debut contra México, además de extrañas maniobras con la sanción del estadounidense Folarin Balogun.
Récord histórico: U$S 240.000 millones apostados en el Mundial 2026
Las cifras globales reflejan la magnitud del fenómeno y el riesgo de manipulación en el deporte de alto rendimiento.
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Se estima que durante todo el torneo se apostaron cerca de U$S 240.000 millones, lo que representa el doble de lo registrado en Qatar 2022 y explica el exhaustivo control de la FIFA.