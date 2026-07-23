El pueblo argentino que entrega oro de 18 quilates a los turistas en estas vacaciones de invierno

Si estás planeando una escapada en estas vacaciones de invierno, un pequeño pueblo serrano ofrece un premio único: está sorteando muestras de oro verdadero de forma diaria entre quienes lo visiten.

A diferencia de los destinos habituales, esta localidad busca premiar a los turistas entregándoles un fragmento del metal precioso extraído de sus propios arroyos.

Un sorteo diario de oro de 18 quilates directo de las sierras

La propuesta comenzó el sábado 18 de julio de 2026 y se extenderá durante 10 días consecutivos en plena temporada alta.

Cada tarde se pone en juego una muestra de oro puro de 18 quilates, obtenido de manera artesanal por lavadores y pirquineros locales que mantienen la tradición viva.

Cómo participar por una muestra de oro en tus vacaciones

Para entrar en la competencia no es necesario completar formularios complejos ni pagar inscripciones adicionales en ningún sitio.

El único requisito para participar es conservar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal, el cual habilita automáticamente al sorteo del día.

Horarios y lugar donde se definen los ganadores cada tarde

Los sorteos se realizan de forma presencial y en vivo todos los días a las 17:00 en la oficina de Informes Turísticos.

Participan únicamente los comprobantes emitidos durante la misma jornada y el ganador debe presentar el ticket físico en el acto para reclamar su premio.

Un poblado de 300 habitantes con reconocimiento internacional de la OMT

La localidad cuenta con solo 300 habitantes y fue fundada en 1792 a más de 1.600 metros de altura, con un origen ligado a la minería colonial.

Desde 2023 integra la prestigiosa lista Best Tourism Villages de la Organización Mundial del Turismo (OMT) por su conservación cultural y entorno natural.