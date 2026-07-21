Dos camiones se engancharon en la ruta 2 y protagonizaron un violento accidente cerca de maipú

Un impactante accidente de tránsito protagonizado por dos camiones de gran porte se registró sobre la Ruta 2, a la altura de la localidad de Las Armas, en el partido de Maipú. A pesar de la espectacularidad del siniestro, no se reportaron víctimas de gravedad y las autoridades trabajaban para determinar las causas del hecho.

De acuerdo con la información preliminar, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido con destino a Mar del Plata cuando, por motivos que son materia de investigación, sus semirremolques quedaron enganchados durante la marcha. Como consecuencia, el camión que transitaba detrás comenzó a empujar al que lo precedía, provocando que ambos conductores perdieran el control de las unidades.

Tras la maniobra, los dos camiones se desplazaron hacia el cantero central de la Autovía 2 y finalizaron su recorrido fuera de la calzada, con las cabinas parcialmente hundidas en una zanja. Los semirremolques quedaron atravesados sobre el sector parquizado que separa ambos sentidos de circulación.

Las imágenes captadas en el lugar reflejan la magnitud del impacto y los importantes daños materiales sufridos por las unidades. Personal de auxilio de AUBASA equipos especializados y otros transportistas trabajaron intensamente para asistir la emergencia y coordinar las tareas de remoción de los vehículos.

Mientras tanto, las autoridades procuraban reconstruir la secuencia del accidente y establecer cómo se produjo el enganche entre ambos semirremolques, circunstancia que derivó en el despiste conjunto de los camiones.

Como consecuencia del operativo, el tránsito sobre la Ruta 2 se desarrolló con precaución durante varias horas, mientras se llevaban adelante las maniobras para retirar las unidades siniestradas y restablecer plenamente la circulación.

Las autoridades recomendaron a quienes transiten por la zona respetar la señalización, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente de seguridad hasta la finalización de los trabajos.