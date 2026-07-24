Otamendi anunció su retiro de la selección argentina con una emotiva carta tras la final del mundo

Si sentiste que un ciclo dorado en la Selección argentina estaba llegando a su fin tras la última final del mundo, las sospechas se confirmaron: uno de los máximos referentes del equipo oficializó su retiro definitivo.

A través de un sentido mensaje en sus redes sociales, el histórico zaguero central repasó sus emociones y anunció que no volverá a vestir la camiseta albiceleste.

La confirmación oficial tras disputar una nueva final del mundo

Nicolás Otamendi hizo pública su despedida de la Selección argentina mediante una emotiva carta publicada en su cuenta oficial de Instagram.

El defensor central le puso fin a un recorrido de más de 15 años representando al país, marcando el cierre de una etapa dorada dentro del equipo nacional.

El balance del último partido y el sabor de la despedida

El último encuentro del zaguero con la camiseta nacional fue la ajustada caída ante España en la final del mundo.

A pesar del trago amargo por el resultado, el central aseguró irse con la tranquilidad de haber entregado todo hasta el último segundo.

Palabras de gratitud para los hinchas y el apoyo incondicional

El campeón del mundo en Qatar 2022 destacó la conexión especial con el público argentino a lo largo de su trayectoria.

En su mensaje, afirmó que ante cada partido sentía que millones de argentinos defendían el mismo sueño junto al equipo en la cancha.

El consejo de fe y herencia para las nuevas generaciones

Otamendi cerró su comunicado con un mensaje de aliento hacia las futuras camadas que continuarán vistiendo la camiseta albiceleste.

Les pidió mantener la humildad, el sacrificio y el amor por los colores, asegurando que los próximos éxitos del fútbol argentino vendrán de su mano.

Los fragmentos textuales de la emotiva carta de despedida

En su desgarrador inicio, el referente albiceleste expresó: “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina, fue el privilegio más grande que me dio el fútbol”.

Refiriéndose al cierre de su ciclo en la cancha, Otamendi señaló: “El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo”.

Sobre el aliento de la gente y la exigencia con la que defendió al país, resaltó: “Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo”.

Finalmente, el defensor le dejó un mensaje directo a los futbolistas que tomarán el testimonio: “A los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”.