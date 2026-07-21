¿cuándo vuelve el sol? El tiempo día por día en la provincia de buenos aires

La provincia de Buenos Aires atraviesa una semana marcada por condiciones típicamente invernales. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 21 de julio se presenta con abundante nubosidad, ambiente frío y la posibilidad de lloviznas o lluvias débiles en distintos sectores del territorio bonaerense durante las primeras horas del día. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual.

Las temperaturas se mantendrán bajas en toda la provincia, con mínimas que oscilarán entre los 4 y 8 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 11 y 15 °C, dependiendo de cada región. El viento soplará del sector sur y sudeste, favoreciendo una sensación térmica aún más baja, especialmente en localidades del centro, este y la costa atlántica.

Cómo continuará la semana

Para el miércoles se espera una disminución de la nubosidad y un tiempo más estable, aunque el frío seguirá siendo protagonista durante las primeras horas de la mañana.

Entre el jueves y el viernes predominarán condiciones de estabilidad, con intervalos de sol y nubes, escasas probabilidades de precipitaciones y un leve ascenso de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar entre 14 y 17 °C en varios distritos del interior bonaerense.

Durante el fin de semana continuará el ambiente invernal, con mañanas frías, posibles bancos de niebla en zonas rurales y cercanas a ríos y lagunas, y tardes frescas. Por el momento no se prevén fenómenos meteorológicos de relevancia para la mayor parte de la provincia, aunque el pronóstico podría presentar variaciones locales.

Recomendaciones

Ante las bajas temperaturas previstas para los próximos días, se recomienda:

Vestirse con varias capas de ropa para conservar el calor corporal.

Ventilar los ambientes al utilizar calefacción para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Circular con extrema precaución durante la mañana debido a la posible presencia de niebla y calzadas húmedas.

Consultar el pronóstico oficial antes de realizar viajes por rutas provinciales.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes constituyen los grupos más vulnerables frente al frío.

Si bien no se esperan eventos meteorológicos severos durante los próximos días, el invierno continuará haciéndose sentir en toda la provincia de Buenos Aires, por lo que se aconseja seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.