Cinco heridos tras el vuelco de un automóvil en la Autovía 2, cerca de Castelli

Por Francisco Díaz
Cinco heridos tras el vuelco de un automóvil en la autovía 2, cerca de castelli

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este martes 10 de noviembre en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 173, en jurisdicción de Castelli, donde un automóvil despistó y terminó volcando.

El episodio ocurrió aproximadamente a la 1:25 de la madrugada y tuvo como protagonista a un Volkswagen Gol Trend, en el que viajaban cinco personas.

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Como consecuencia del hecho, los cinco ocupantes fueron trasladados al Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo de Castelli, donde quedaron a disposición de los profesionales médicos para su correspondiente evaluación.

Ante la emergencia, se movilizaron tres unidades de los Bomberos Voluntarios de Castelli, identificadas como los móviles 2, 4 y 10.

El operativo estuvo encabezado por el jefe del cuerpo, comandante mayor Carlos Aranciaga, con la participación de 15 efectivos.

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También trabajaron en el lugar equipos de emergencias médicas y personal de la Policía Vial de Castelli, que colaboraron en la asistencia a los involucrados y las tareas correspondientes.

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