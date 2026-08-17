Proyecto en la legislatura: buscan otorgar licencia remunerada de hasta 15 días para estatales bonaerenses por tratamientos de fertilidad

Si sos empleado público y estás evaluando iniciar un proceso médico complejo, un nuevo proyecto parlamentario busca resolver el vacío legal que afecta tus jornadas laborales. La iniciativa permitirá ausentarse de manera justificada sin perder un solo peso de tu sueldo.

La propuesta ingresó a la Legislatura para reformar el régimen del personal estatal e incorporar un permiso enfocado en proteger la continuidad laboral y el salario de los trabajadores.

Quiénes impulsan la iniciativa en el Congreso provincial

El proyecto de ley fue presentado formalmente por los diputados bonaerenses Evelyn Flores Yanz y Martín Rodríguez Alberti, integrantes del bloque Fuerza Patria.

Los legisladores remarcaron la urgencia de legislar sobre este derecho para garantizar que el acceso a las técnicas de fertilidad asistida no ponga en riesgo la estabilidad laboral ni los ingresos de los agentes estatales.

Un permiso especial de hasta 15 días hábiles con cobro íntegro

El proyecto contempla otorgar hasta 15 días hábiles anuales con goce íntegro de haberes para quienes realicen tratamientos de reproducción médicamente asistida.

La justificación requerirá la presentación del certificado médico correspondiente y permitirá imputar días completos o únicamente las horas utilizadas en el procedimiento.

Cobertura integral para estudios, medicación e intervenciones

El texto establece que la licencia cubrirá consultas, diagnósticos, monitoreos, ecografías, administración de medicación, intervenciones de baja o alta complejidad y períodos de recuperación médica.

La duración del permiso se amoldará a cada caso según lo dictamine el profesional tratante, adaptándose a procesos que suelen extenderse por semanas o meses.

Fin al uso de días de enfermedad o vacaciones no disfrutadas

Diputados de Fuerza Patria sostienen que la medida resuelve un vacío normativo histórico dentro de la normativa del personal estatal.

Hasta ahora, los agentes debían desgastar sus días de vacaciones, pedir licencias médicas por enfermedad o negociar permisos informales para poder llevar adelante la atención médica.

Modificación de la Ley 10.430 y marco regulatorio de respaldo

La iniciativa busca modificar de forma directa la Ley N° 10.430 de empleo público y toma como referencia la Ley Nacional N° 26.862 y la Ley provincial N° 14.208.

El proyecto comenzará en breve su recorrido por las comisiones parlamentarias de la Legislatura para su debate y posterior votación en el recinto.