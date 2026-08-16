San vicente: una escribana atropelló a un perro, lo arrastró 10 km y llegó así a un acto con kicillof

La indignación social se disparó tras conocerse un aberrante hecho que involucra a una reconocida profesional de la zona. Muchos se preguntan cómo fue posible que nadie detuviera la marcha antes de un desenlace fatal en pleno evento institucional.

El episodio generó un repudio masivo en la comunidad, mientras las autoridades y la justicia ya tomaron intervención para determinar las responsabilidades penales de la conductora involucrada.

El aberrante trayecto sobre la Ruta 210

El hecho ocurrió el viernes 14 de agosto de 2026, cuando la escribana María del Valle Labarere embistió a un perro mestizo de tamaño mediano mientras conducía su camioneta Nissan Kicks color blanca.

A pesar de que el animal quedó enganchado e incrustado en el paragolpes delantero, la profesional continuó su marcha a alta velocidad sin detenerse a prestar asistencia durante un trayecto de casi 10 kilómetros.

Bocinazos y advertencias ignoradas en el camino

Durante el recorrido por la traza vial, diversos automovilistas advirtieron la dantesca escena e intentaron hacerle señas y tocarle bocina para que detuviera el vehículo.

Sin embargo, la conductora hizo caso omiso a los reiterados reclamos de los testigos y avanzó hasta su destino final con el animal aprisionado en el frente del rodado.

El animal llegó con vida al acto oficial

El vehículo finalmente se detuvo en las inmediaciones del Club Deportivo donde se llevaba a cabo un acto oficial de entrega de escrituras, encabezado por el intendente local Nicolás Mantegazza y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Al interceptar la camioneta sobre la avenida 9 de Julio, inspectores de Tránsito y vecinos constataron que el perro todavía se encontraba vivo aguantando el sufrimiento, aunque falleció minutos después por las severas heridas. La policía procedió de inmediato a la demora de la escribana.

Causa judicial por maltrato animal y citación a la fiscalía

La Justicia abrió una investigación para determinar si la conductora actuó con dolo y crueldad bajo los términos de la Ley 14.346 de Protección Animal.

Labarere fue notificada del inicio de las actuaciones correspondientes y deberá presentarse a declarar ante la Fiscalía descentralizada este martes para dar explicaciones sobre lo sucedido.