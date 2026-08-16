Video estremecedor: una camioneta subió a la vereda y atropelló a cinco personas en mar del plata

Un trágico accidente en Mar del Plata dejó un muerto y varias personas heridas durante la madrugada del sábado, luego de que una camioneta perdiera el control tras chocar con otro vehículo, volcara y terminara sobre la vereda de un comercio.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 2:35 en el barrio Las Avenidas y quedó registrado por cámaras de seguridad. Con el correr de las horas se conocieron nuevos detalles sobre la víctima fatal, mientras la Justicia intenta determinar las responsabilidades de los dos conductores involucrados.

Quién era el hombre que murió en el accidente en Mar del Plata

La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Nahuel Vandecaveye, de 36 años, oriundo de la provincia de Corrientes.

El hombre había llegado tiempo atrás a Mar del Plata con la intención de conseguir trabajo relacionado con la actividad pesquera. Tenía experiencia como embarcadizo y buscaba una oportunidad laboral dentro de la flota local.

Al momento del accidente, Vandecaveye se encontraba junto a otras personas en la vereda de un almacén ubicado sobre Cerrito al 400, en inmediaciones de Magallanes.

La Toyota RAV4 que protagonizó el siniestro terminó sobre la vereda y lo alcanzó antes de impactar contra el frente del comercio.

El hombre sufrió gravísimas lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde finalmente falleció. Los primeros datos de la autopsia determinaron que sufrió una hemorragia interna producto del aplastamiento.

Cómo ocurrió el violento choque

La secuencia comenzó alrededor de las 2:35 del sábado 15 de agosto, en la zona de Cerrito y Magallanes.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, un Volkswagen Gol Trend y una Toyota RAV4, ambos conducidos por jóvenes de 21 años, protagonizaron una colisión.

grave accidente ocurrió en la madrugada de este sábado en el barrio Las Avenidas (Cerrito y Magallanes) de Mar del Plata, cuando una camioneta Toyota RAV4 chocó contra un Volkswagen Gol Trend, volcó y embistió a varias personas Lamentablemente, una de las personas heridas… pic.twitter.com/2u3DFKDiwZ — Albert (@AlberCarp4) August 15, 2026

Las imágenes incorporadas a la investigación muestran que, después del contacto entre ambos vehículos, la Toyota perdió estabilidad, volcó y salió despedida hacia la vereda, donde se encontraban varias personas frente al almacén. Finalmente terminó impactando contra la fachada del local.

🔹 Mar del Plata: los momentos posteriores al brutal accidente que dejó un muerto



Nuevas imágenes muestran el impacto de la camioneta volcada tras incrustarse contra la fachada de un comercio.



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La violencia del impacto provocó importantes daños en el comercio, incluyendo destrozos en la reja, aberturas y parte del frente.

Tanto el conductor del Gol como el de la camioneta fueron sometidos a controles de alcoholemia, que dieron resultado negativo. Ninguno de los dos sufrió heridas de consideración.

Qué pasó con las otras personas heridas

Además de Vandecaveye, varias personas que estaban en la vereda fueron alcanzadas por la camioneta y debieron recibir asistencia médica.

Los reportes difundidos después del accidente indicaron que la mayoría evolucionó favorablemente y pudo recibir el alta, mientras que uno de los heridos permaneció internado y debió ser intervenido por una fractura de cadera.

Las primeras informaciones sobre la cantidad y edades de los heridos tuvieron algunas diferencias a medida que el hospital y los investigadores actualizaban el parte, aunque se confirmó que el siniestro dejó una víctima fatal y varias personas lesionadas.

Investigan las responsabilidades de los conductores

La causa quedó bajo investigación de la Justicia marplatense y fue iniciada bajo la carátula de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor”.

Policía Científica realizó pericias sobre los vehículos y en el lugar del choque, mientras que las cámaras de seguridad resultan fundamentales para establecer la velocidad, trayectoria y responsabilidades de cada uno de los automovilistas.

Según informó TN este domingo, el conductor de la Toyota fue notificado en el marco de la investigación, aunque no quedó detenido. La pesquisa continúa para determinar con precisión cómo se produjo el contacto inicial entre los vehículos y qué provocó que la camioneta terminara sobre la vereda.

Dolor y una colecta para trasladar sus restos a Corrientes

Tras confirmarse la identidad de la víctima, familiares y amigos de Maximiliano Vandecaveye comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales.

Sus allegados también impulsaron una colecta solidaria para afrontar los gastos del traslado de sus restos desde Mar del Plata hasta Corrientes y colaborar con el sepelio.

Vandecaveye había llegado a la ciudad buscando una oportunidad laboral en el sector pesquero. Su muerte provocó una fuerte conmoción entre quienes lo conocían y entre los vecinos de la zona donde ocurrió el violento accidente.