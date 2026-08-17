Lunes feriado con frío y nubosidad: así estará el tiempo en el cierre del finde largo

Este lunes 17 de agosto llega a su fin el fin de semana largo de agosto, que comenzó el sábado y se extendió hasta hoy, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La jornada se presenta con un escenario meteorológico predominantemente fresco y con abundante nubosidad en distintos sectores de la Provincia de Buenos Aires. En localidades de la zona centro y este bonaerense se esperan temperaturas bajas durante las primeras horas y un moderado ascenso hacia la tarde.

Se prevé una mañana cubierta, una tarde parcialmente nublada y registros cercanos a los 8 °C de mínima y 15 °C de máxima, con viento del sudeste.

En líneas generales, el panorama será de tiempo fresco, nuboso y ventoso, aunque con mejores condiciones hacia algunos sectores durante el transcurso de la tarde.

Una jornada marcada por el regreso

Además del comportamiento del tiempo, este lunes tendrá como protagonista al movimiento vehicular, ya que muchas personas emprendieron el regreso hacia sus hogares luego de disfrutar del descanso de tres días.

Las principales rutas bonaerenses volverán a registrar un importante flujo de automóviles, especialmente durante la tarde y hacia las últimas horas del día, cuando se concentre buena parte del retorno de quienes aprovecharon el feriado para realizar escapadas, visitar familiares o descansar en distintos destinos de la Provincia.

Ante este escenario, se recomienda circular con máxima precaución, respetar las velocidades permitidas, mantener distancia de seguridad y evitar maniobras riesgosas, particularmente en sectores donde pueda presentarse abundante nubosidad, humedad o viento.

¿Por qué es feriado este lunes?

El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras fundamentales de la historia argentina y protagonista de las campañas independentistas de Argentina, Chile y Perú.

La fecha está contemplada dentro de los feriados nacionales trasladables establecidos por la legislación argentina. Este año, al caer lunes, conforma directamente un fin de semana largo de tres días.

Ahora habrá que esperar hasta octubre

Con la finalización de este descanso, el calendario nacional entra en un período más extenso sin nuevos fines de semana largos.

Septiembre no tendrá feriados nacionales, por lo que el próximo descanso extendido llegará recién en octubre, cuando el lunes 12 se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esa fecha permitirá nuevamente disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Así, este lunes no solamente marca el cierre de un nuevo fin de semana largo de invierno, sino también el regreso a la rutina para miles de bonaerenses, en una jornada en la que el clima y el tránsito serán dos factores centrales para quienes emprendan el regreso a casa.