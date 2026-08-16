Día del niño con frío y mucha nubosidad: así seguirá el tiempo en la provincia

La Provincia de Buenos Aires transita este domingo 16 de agosto una jornada marcada por condiciones invernales, aunque con temperaturas algo más moderadas en buena parte del territorio. El panorama será importante para las familias que tienen previsto participar de actividades y encuentros por elDía del Niño, que se conmemora hoy en todo el país.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos disponibles, la jornada presentará diferencias entre las distintas regiones bonaerenses. En amplios sectores del centro y este provincial se espera abundante nubosidad, humedad elevada y temperaturas frescas, mientras que en algunas localidades podrían registrarse bancos de niebla durante las primeras horas.

En buena parte del centro-este bonaerense, la mañana comenzó con niebla y cielo cubierto. La temperatura se ubicará alrededor de los 12/13 grados durante las primeras horas y podría alcanzar unos 17/18 grados durante la tarde. El viento soplará del sector sur y no se prevén lluvias significativas para el desarrollo de la jornada.

Hacia la costa atlántica, las condiciones serán algo más frías. En Mar del Plata, por ejemplo, se espera una temperatura máxima cercana a los 13 grados y una mínima de alrededor de 9 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado y existe alguna posibilidad de lloviznas, especialmente durante la mañana.

En localidades de la costa bonaerense, las temperaturas también serán moderadas, con una máxima estimada en torno a los 16 grados y una mínima cercana a los 11.

☁️ ¿QUÉ PASARÁ CON LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO?

El tiempo no aparece como un impedimento generalizado para las celebraciones, aunque será fundamental tener en cuenta que se tratará de una jornada fría y con mucha nubosidad en distintos puntos de la Provincia.

Para quienes tengan actividades al aire libre, especialmente en plazas, parques, clubes y espacios públicos, las mejores condiciones se esperan durante la tarde, cuando las temperaturas alcancen sus valores máximos. Será recomendable concurrir con abrigo y contemplar la posibilidad de que la humedad y la nubosidad mantengan una sensación térmica baja.

En las localidades donde se esperan nieblas matinales, además, habrá que prestar especial atención durante las primeras horas del día debido a la reducción de visibilidad.

🎈 UN DOMINGO PARA LOS MÁS CHICOS

Este domingo 16 de agosto se celebra oficialmente el Día del Niño en Argentina. La fecha fue establecida para el tercer domingo de agosto y este año coincide además con el fin de semana largo por el feriado del lunes 17, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Por eso, en numerosas ciudades bonaerenses se desarrollan durante este fin de semana propuestas recreativas, juegos, espectáculos y encuentros familiares destinados a los más chicos. Algunas actividades se realizarán bajo techo o en espacios preparados para proteger a las familias de las bajas temperaturas.

En definitiva, el domingo tendrá características típicamente invernales en la Provincia de Buenos Aires, con mañanas frías, sectores con niebla y abundante nubosidad, pero con una mejora relativa de las temperaturas durante la tarde. Para los festejos del Día del Niño, la recomendación será elegir preferentemente los horarios vespertinos y salir con abrigo, especialmente en las zonas del centro y la costa bonaerense.

La jornada, más allá del frío y las nubes, tendrá como protagonista a las familias y a los más chicos, que podrán disfrutar de su día en el marco de un fin de semana largo que se extenderá hasta el lunes.