Feriado de hoy: cuánto se cobra por trabajar este lunes 17 de agosto

Este lunes 17 de agosto es feriado nacional en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En ese contexto, una de las consultas más repetidas entre trabajadores y empleadores es cuánto se cobra si toca trabajar durante el feriado.

La duda aparece especialmente en rubros donde la actividad no se detiene, como comercios, gastronomía, estaciones de servicio, salud, transporte, seguridad, turismo y servicios esenciales. Aunque muchas personas descansan durante la jornada, otros trabajadores deben cumplir tareas y tienen derecho a una liquidación especial.

Para entender cuánto corresponde cobrar, es clave diferenciar un feriado nacional de un día común de trabajo, ya que la Ley de Contrato de Trabajo establece un tratamiento particular para estas fechas.

Cuánto se cobra por trabajar hoy, feriado 17 de agosto

Quienes trabajen este lunes 17 de agosto, feriado nacional por San Martín, deben cobrar la jornada con el régimen especial previsto para los feriados nacionales.

La regla general indica que corresponde percibir la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual. En términos simples, esto suele explicarse como que trabajar un feriado se paga doble.

Esto significa que el trabajador no debería cobrar la jornada como si fuera un día habitual, sino con el adicional correspondiente por haber prestado tareas durante una fecha que legalmente tiene tratamiento de descanso.

Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo

El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en los feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

Además, la norma indica que, si los trabajadores prestan servicios en esos días, deben cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual.

Por eso, el feriado trabajado tiene una liquidación diferente a la de una jornada común. Aunque el comercio, la empresa o el establecimiento abran normalmente, el día conserva su carácter de feriado nacional.

Ejemplo de cuánto se cobra por trabajar un feriado

Un ejemplo simple permite entender mejor el cálculo. Si una persona tiene un valor diario de referencia de $40.000 y trabaja durante el feriado, debería cobrar ese monto habitual más otro importe equivalente por la jornada trabajada.

En ese caso, el total correspondiente por el feriado trabajado sería de $80.000, siempre tomando el ejemplo como referencia general.

De todos modos, la forma exacta de liquidación puede variar según el tipo de contratación, el convenio colectivo aplicable, la cantidad de horas trabajadas y el sistema de pago de cada actividad.

Qué pasa si no trabajo durante el feriado

Si el trabajador no presta tareas durante el feriado nacional, en principio no corresponde que se le descuente el día del salario habitual.

Para quienes cobran sueldo mensual, el feriado queda incluido dentro de la remuneración del mes. En el caso de trabajadores jornalizados, por hora o con modalidades específicas, la liquidación puede depender del régimen aplicable, pero el feriado mantiene protección salarial.

Por eso, el feriado no debe confundirse con una ausencia injustificada ni con un día común no trabajado.

Cómo se calcula en trabajadores mensualizados

En el caso de los trabajadores mensualizados, cuando prestan tareas durante un feriado nacional suele adicionarse el valor correspondiente a ese día feriado trabajado.

La Ley de Contrato de Trabajo establece reglas específicas para la determinación del salario en feriados, y en muchos casos se toma como referencia el criterio utilizado para el cálculo de vacaciones.

Por ejemplo, si una persona cobra un sueldo mensual de $1.000.000, el valor diario de referencia puede calcularse dividiendo ese monto por 25, lo que da $40.000. Si trabaja el feriado, ese importe se suma como adicional, salvo que el convenio colectivo establezca una condición más beneficiosa.

Qué pasa con los trabajadores por hora o jornal

Para quienes cobran por hora o por jornal, el feriado trabajado también debe liquidarse con el tratamiento especial correspondiente.

En estos casos, no alcanza con pagar las horas como si fueran una jornada habitual. Si se trabaja durante un feriado nacional, debe aplicarse el recargo previsto por la normativa y por el convenio colectivo de la actividad.

Este punto es importante en rubros como comercio, gastronomía, hotelería, estaciones de servicio, seguridad privada y transporte, donde muchas personas cumplen tareas en días feriados.

Feriado y día no laborable: cuál es la diferencia

Una de las confusiones más frecuentes aparece entre feriado nacional y día no laborable. No son lo mismo y el pago tampoco se interpreta de la misma manera.

En un feriado nacional, la regla general es el descanso. Si el trabajador presta tareas, corresponde el pago especial. En cambio, en un día no laborable, la decisión de trabajar o no suele quedar en manos del empleador, salvo excepciones o condiciones particulares.

Por eso, antes de calcular una jornada, es importante verificar si la fecha corresponde a un feriado nacional, un feriado trasladable, un feriado puente con fines turísticos, un asueto administrativo o un día no laborable.

Qué pasa si el feriado cae en mi día habitual de trabajo

Si el feriado coincide con un día en el que el trabajador normalmente debía prestar tareas y finalmente trabaja, corresponde aplicar el régimen especial de feriados.

El hecho de que una persona tenga asignado ese día dentro de su esquema habitual no elimina el tratamiento especial de la fecha. Si es feriado nacional, la jornada debe liquidarse como tal.

Esto alcanza a trabajadores con turnos rotativos, francos variables, jornadas de fin de semana o actividades que funcionan todos los días.

Qué pasa si hago horas extras durante un feriado

Si además de trabajar el feriado una persona realiza horas suplementarias, también deben tenerse en cuenta los recargos por horas extras.

La Ley de Contrato de Trabajo contempla recargos especiales para las horas suplementarias y un tratamiento mayor cuando se realizan en domingos y feriados.

Por eso, si durante este lunes 17 de agosto un trabajador cumple más horas que las habituales, la liquidación puede incluir tanto el pago del feriado trabajado como el recargo correspondiente por horas extras.

¿El empleador puede pedir que se trabaje un feriado?

Depende de la actividad, el convenio colectivo, la modalidad de contratación y la organización del trabajo. Hay sectores donde la prestación de tareas durante feriados es habitual o necesaria, especialmente en servicios esenciales o actividades que no se interrumpen.

Sin embargo, que el trabajador sea convocado a prestar tareas durante el feriado no elimina el derecho al pago especial previsto para esa jornada.

En caso de dudas, lo recomendable es revisar el convenio colectivo de la actividad, consultar al sindicato correspondiente o pedir una liquidación detallada en el recibo de sueldo.

Cómo revisar si el feriado fue bien pagado

Para saber si el feriado fue correctamente liquidado, conviene revisar el recibo de sueldo y verificar si aparece identificado el concepto correspondiente.

Según cada empresa o sistema de liquidación, puede figurar como feriado trabajado, día feriado, adicional feriado, horas feriado o una denominación similar.

También es importante controlar la cantidad de horas efectivamente trabajadas, el valor del día, los adicionales de convenio y cualquier otro concepto que pueda modificar el monto final.

Resumen: cuánto corresponde cobrar este lunes 17 de agosto

Si no trabajás el feriado: no debería descontarse el día del salario habitual.

no debería descontarse el día del salario habitual. Si trabajás el feriado: corresponde cobrar la remuneración normal más una cantidad igual.

corresponde cobrar la remuneración normal más una cantidad igual. En términos simples: trabajar un feriado nacional se paga doble.

trabajar un feriado nacional se paga doble. Si cobrás por mes: se adiciona el valor correspondiente al feriado trabajado, según el cálculo aplicable.

se adiciona el valor correspondiente al feriado trabajado, según el cálculo aplicable. Si cobrás por hora o jornal: la jornada debe liquidarse con el tratamiento especial de feriado.

la jornada debe liquidarse con el tratamiento especial de feriado. Si hacés horas extras: pueden corresponder recargos adicionales.

pueden corresponder recargos adicionales. Si el convenio mejora la ley: se aplica la condición más favorable para el trabajador.

De esta manera, quienes trabajen este lunes 17 de agosto durante el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad de San Martín no deberían cobrar la jornada como un día común, sino con el adicional previsto por la normativa laboral vigente.