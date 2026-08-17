Cianobacterias: la Provincia emitió una alerta naranja en 17 municipios bonaerenses

La Provincia de Buenos Aires mantiene una alerta naranja por la presencia de cianobacterias en distintos cuerpos de agua de 17 municipios, una situación que representa un nivel de riesgo medio para la salud y que llevó a las autoridades a reforzar las recomendaciones para quienes concurren a espacios recreativos.

Entre los distritos alcanzados se encuentran Lezama, Chascomús, General Madariaga, Balcarce, Benito Juárez, Alberti, Avellaneda, Chacabuco, Colón, General Pinto, Junín, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.

La advertencia cobra especial importancia en los lugares donde se encuentran colocadas las banderas sanitarias por cianobacterias. Ante esta señal, la recomendación oficial es no ingresar al agua y consultar al personal de guardavidas o a las autoridades locales ante cualquier duda.

¿Qué son las cianobacterias?

Las cianobacterias son microorganismos capaces de desarrollarse en distintos tipos de ambientes acuáticos. Algunas especies pueden producir toxinas que representan un riesgo para las personas y los animales cuando existe contacto con el agua contaminada.

Por ese motivo, la Provincia recomienda prestar atención a la presencia de cambios de coloración, manchas o acumulaciones de material en la superficie del agua y respetar las indicaciones sanitarias establecidas en cada lugar.

Un sistema de monitoreo provincial

La vigilancia se realiza a través del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

El sistema denominado Cianosemáforo cuenta actualmente con la participación activa de 51 municipios y combina los reportes efectuados desde los territorios con información obtenida mediante monitoreo satelital de la Autoridad del Agua (ADA). De esta manera, la Provincia actualiza el mapa de riesgo y puede advertir sobre la aparición de floraciones de algas.

La Provincia destacó que se trata del primer sistema de alerta temprana de alcance provincial de este tipo en el país y que su implementación busca fortalecer la prevención y brindar información a la comunidad antes de que las personas se expongan a situaciones potencialmente peligrosas.

La recomendación es mantenerse atentos a la señalización instalada en los sectores monitoreados y evitar el contacto con el agua cuando se encuentre vigente la bandera sanitaria.

La situación continuará bajo seguimiento mediante el Cianosemáforo y los controles realizados en conjunto entre la Provincia y los municipios.

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