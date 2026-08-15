Proyecto de GNL de YPF: prevén exportaciones por USD 10.000 millones al año y 20.000 puestos de trabajo

Si te preguntás cuál es la apuesta económica más grande que prepara el sector energético para los próximos años, las cifras definitivas acaban de ser confirmadas por la conducción de YPF.

Se trata del megaproyecto de Gas Natural Licuado (GNL), diseñado para transportar el recurso en barcos hacia los principales mercados de Europa y Asia.

Dólares en ingresos y miles de puestos de trabajo

El presidente de YPF, Horacio Marín, precisó que la iniciativa permitirá generar exportaciones por USD 10.000 millones anuales.

A su vez, el impacto directo en la economía real abarcará la creación de 20.000 puestos de trabajo.

El ejecutivo destacó que el nivel de envíos al exterior se sostendrá por 20 años, acumulando ingresos por USD 200.000 millones.

La inversión proyectada y las fechas de inicio de obras

Para poner en marcha esta infraestructura, la petrolera nacional contempla un desembolso de USD 29.000 millones en los próximos cuatro años.

Actualmente, el proyecto atraviesa la fase de búsqueda de financiamiento, la cual está prevista para finalizar a fin de año.

Cumplida esa etapa, el cronograma oficial establece que el inicio formal de las obras comenzará durante el año 2027.

El rol del RIGI y los mercados de destino

El plan contempla llevar gas licuado a países con alta demanda energética que necesitan incorporar nuevas fuentes de suministro.

Asimismo, la llegada de capitales internacionales estará impulsada por el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde la empresa aclararon que se trata de una planificación de largo plazo que trasciende las coyunturas políticas inmediatas.

Posicionamiento de Argentina en el mapa mundial de energía

Con el desarrollo del GNL y el aprovechamiento de los recursos naturales, el país apunta a escalar posiciones en el comercio global.

Las proyecciones oficiales ubican a la Argentina con potencial para convertirse en el segundo exportador mundial de etanol.

Además, se proyecta alcanzar el quinto lugar en líquidos para garrafas y posicionarse como el sexto exportador mundial de gas natural.