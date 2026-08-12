Cursos gratuitos de ia, programación y ciberseguridad: la propuesta de fundación ypf para capacitarse online

Si querés capacitarte en tecnología, aprender a usar inteligencia artificial o sumar herramientas clave a tu perfil profesional sin gastar dinero, existe una alternativa abierta a la comunidad.

La Fundación YPF mantiene habilitada su plataforma de formación digital 100% gratuita, con opciones que van desde talleres breves sin horarios hasta trayectos intensivos con acompañamiento docente.

Cursos cortos y autoasistidos: estudia a tu propio ritmo

Para quienes buscan una introducción rápida o no disponen de horarios fijos, la modalidad LAB Digital ofrece contenidos autoasistidos a través del Campus Virtual.

Esta alternativa no tiene límite de cupos y entrega una constancia de finalización al terminar el recorrido. Entre las propuestas destacadas se encuentran:

Ciberseguridad: formación inicial con una duración de 3 horas .

formación inicial con una duración de . Introducción a la Inteligencia Artificial: curso ágil de 3 horas .

curso ágil de . Excel e Introducción a Power BI: capacitaciones orientadas a datos de 5 horas cada una .

capacitaciones orientadas a datos de . IA – Uso práctico de prompts: taller de 20 horas para aprender a estructurar instrucciones y comparar respuestas entre ChatGPT, Gemini y Copilot.

Trayectos intensivos: tres meses de programación, datos y ciberseguridad

Si buscas un perfil más avanzado, el programa EnergIA Digital brinda clases virtuales en vivo, acompañamiento docente y proyectos prácticos durante aproximadamente tres meses.

Las especialidades incorporan un tramo de IA aplicada y prompting, con una importante carga horaria:

Programación Frontend + IA: desde niveles iniciales (HTML, CSS, JavaScript) con 112 horas de cursada.

desde niveles iniciales (HTML, CSS, JavaScript) con de cursada. Programación Backend + IA: de nivel avanzado, con 128 horas totales.

de nivel avanzado, con totales. Ciberseguridad + IA: aborda redes, ethical hacking y riesgos tecnológicos a lo largo de 90 horas .

aborda redes, ethical hacking y riesgos tecnológicos a lo largo de . Otras opciones: incluye también Data Analytics, Data Science y Project Management.

Requisitos y fechas clave para la modalidad en vivo

A diferencia de los cursos autoasistidos, los trayectos intensivos con docentes cuentan con un esquema de selección y condiciones específicas para la cursada:

Inicio de clases: previsto para el 18 de agosto de 2026 .

previsto para el . Requisitos: ser mayor de 18 años , contar con computadora, conexión a internet y conocimientos básicos de informática.

ser , contar con computadora, conexión a internet y conocimientos básicos de informática. Acreditación: requiere cumplir con al menos el 80% de asistencia a las clases sincrónicas, completar las actividades solicitadas y aprobar un trabajo final .

requiere cumplir con al menos el a las clases sincrónicas, completar las actividades solicitadas y aprobar un . Confirmación: la inscripción previa no asegura la plaza inmediata; la confirmación oficial llega por correo electrónico antes del inicio.

Paso a paso: cómo registrarte en la plataforma

El proceso de postulación se completa en pocos minutos desde la web oficial de la institución:

Ingresá a la plataforma oficial de Fundación YPF y elegí el curso de tu interés.

Seleccioná el botón “Inscribite” o “Solicitar vacante” .

o . Creá una cuenta ingresando tu DNI argentino y un correo electrónico personal para validar tu identidad con un código.

y un correo electrónico personal para validar tu identidad con un código. Completá los datos de tu perfil para finalizar la solicitud.

Si el botón de registro no se encuentra disponible significa que la convocatoria ya cerró; de lo contrario, el sistema procesará la solicitud inmediatamente en las opciones autoasistidas o la enviará a revisión para las vacantes con docentes.