Cursos gratuitos de ia, programación y ciberseguridad: la propuesta de fundación ypf para capacitarse online

Si querés capacitarte en tecnología, aprender a usar inteligencia artificial o sumar herramientas clave a tu perfil profesional sin gastar dinero, existe una alternativa abierta a la comunidad.
La Fundación YPF mantiene habilitada su plataforma de formación digital 100% gratuita, con opciones que van desde talleres breves sin horarios hasta trayectos intensivos con acompañamiento docente.
Cursos cortos y autoasistidos: estudia a tu propio ritmo
Para quienes buscan una introducción rápida o no disponen de horarios fijos, la modalidad LAB Digital ofrece contenidos autoasistidos a través del Campus Virtual.
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Esta alternativa no tiene límite de cupos y entrega una constancia de finalización al terminar el recorrido. Entre las propuestas destacadas se encuentran:
- Ciberseguridad: formación inicial con una duración de 3 horas.
- Introducción a la Inteligencia Artificial: curso ágil de 3 horas.
- Excel e Introducción a Power BI: capacitaciones orientadas a datos de 5 horas cada una.
- IA – Uso práctico de prompts: taller de 20 horas para aprender a estructurar instrucciones y comparar respuestas entre ChatGPT, Gemini y Copilot.
Trayectos intensivos: tres meses de programación, datos y ciberseguridad
Si buscas un perfil más avanzado, el programa EnergIA Digital brinda clases virtuales en vivo, acompañamiento docente y proyectos prácticos durante aproximadamente tres meses.
Las especialidades incorporan un tramo de IA aplicada y prompting, con una importante carga horaria:
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- Programación Frontend + IA: desde niveles iniciales (HTML, CSS, JavaScript) con 112 horas de cursada.
- Programación Backend + IA: de nivel avanzado, con 128 horas totales.
- Ciberseguridad + IA: aborda redes, ethical hacking y riesgos tecnológicos a lo largo de 90 horas.
- Otras opciones: incluye también Data Analytics, Data Science y Project Management.
Requisitos y fechas clave para la modalidad en vivo
A diferencia de los cursos autoasistidos, los trayectos intensivos con docentes cuentan con un esquema de selección y condiciones específicas para la cursada:
- Inicio de clases: previsto para el 18 de agosto de 2026.
- Requisitos: ser mayor de 18 años, contar con computadora, conexión a internet y conocimientos básicos de informática.
- Acreditación: requiere cumplir con al menos el 80% de asistencia a las clases sincrónicas, completar las actividades solicitadas y aprobar un trabajo final.
- Confirmación: la inscripción previa no asegura la plaza inmediata; la confirmación oficial llega por correo electrónico antes del inicio.
Paso a paso: cómo registrarte en la plataforma
El proceso de postulación se completa en pocos minutos desde la web oficial de la institución:
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- Ingresá a la plataforma oficial de Fundación YPF y elegí el curso de tu interés.
- Seleccioná el botón “Inscribite” o “Solicitar vacante”.
- Creá una cuenta ingresando tu DNI argentino y un correo electrónico personal para validar tu identidad con un código.
- Completá los datos de tu perfil para finalizar la solicitud.
Si el botón de registro no se encuentra disponible significa que la convocatoria ya cerró; de lo contrario, el sistema procesará la solicitud inmediatamente en las opciones autoasistidas o la enviará a revisión para las vacantes con docentes.