Cumbre en la casa rosada: el gobierno y el pro se reúnen a las 11 para armar una mesa política común

Tras una decisiva conversación telefónica entre Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ambas fuerzas acordaron reactivar las negociaciones e instalar un espacio de diálogo permanente.

El objetivo principal de este acercamiento es construir confianza entre las partes y conformar una mesa común para coordinar tareas parlamentarias, de gestión y la estrategia electoral con miras a las Elecciones 2027.

Hora y nombres confirmados para la cumbre en la Casa Rosada

La cita política está programada para este jueves 13 de agosto a las 11:00 hs en la Casa Rosada.

El encuentro contará con representantes clave elegidos por ambas cúpulas partidarias para encabezar las discusiones:

Por el Gobierno: Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem .

y . Por el PRO: Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

Los detalles del llamado entre Karina Milei y Mauricio Macri

El contacto de primer nivel se produjo días atrás a través de un llamado telefónico de casi 30 minutos entre el expresidente Mauricio Macri y Karina Milei.

Durante la charla se acordó la creación de esta mesa de trabajo con la premisa de “blindar el cambio” y coordinar el apoyo legislativo en los temas centrales para el Poder Ejecutivo.

Posiciones encontradas sobre el alcance del acuerdo

Pese a la expectativa generada por el reinicio del diálogo institucional, dentro del oficialismo persisten miradas cautas respecto de la negociación.

Mientras referentes del PRO afirman que es el paso necesario para consolidar la alianza, sectores libertarios señalan de forma escéptica que se trata de un primer acercamiento sin acuerdos firmados.

La hoja de ruta del PRO hacia las elecciones de 2027

De manera paralela a estas conversaciones, el PRO puso en marcha un plan de fortalecimiento interno para incrementar su capacidad de negociación.

El armado territorial comprende tres ejes centrales trazados por la conducción del partido: