Próximo fin de semana largo: ¿Cuándo es el nuevo descanso luego del Carnaval?

Finalizados los festejos de Carnaval, los argentinos ya consultan el calendario oficial para planificar su próxima escapada. La buena noticia es que no habrá que esperar demasiado para disfrutar de un nuevo período de descanso extendido. El próximo fin de semana largo de 2026 llegará en marzo y tendrá una duración de cuatro días, ideal para el turismo interno.

El próximo fin de semana largo: Marzo 2026

El siguiente descanso XL en el país está vinculado a una fecha de profunda relevancia histórica. Se trata del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo.

En 2026, el 24 de marzo cae martes y es un feriado nacional inamovible. Para fomentar el turismo, el Gobierno Nacional estableció por decreto que el lunes 23 de marzo sea un día no laborable con fines turísticos. De esta manera, el cronograma queda conformado de la siguiente forma:

Sábado 21 de marzo: Descanso habitual.

Descanso habitual. Domingo 22 de marzo: Descanso habitual.

Descanso habitual. Lunes 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos (puente).

Día no laborable con fines turísticos (puente). Martes 24 de marzo: Feriado Nacional (Día de la Memoria).

Diferencia entre feriado y día no laborable

Es importante recordar que el lunes 23 de marzo posee carácter de “día no laborable”. Según la Ley de Contrato de Trabajo, en estos días el descanso es obligatorio para la administración pública y opcional para el sector privado. Si el empleador decide que se trabaje, se abona como una jornada normal, a diferencia de los feriados nacionales donde se debe pagar el doble.

Semana Santa y un abril con descanso extendido

Apenas una semana después del feriado de marzo, el calendario 2026 presenta otra configuración particular en abril. Este año, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril) coincide con el Jueves Santo.

Al ser el 2 de abril un feriado nacional inamovible, ese jueves tendrá carácter de feriado obligatorio para todos, sumándose al Viernes Santo (3 de abril). Esto generará un nuevo fin de semana largo de cuatro días consecutivos:

Jueves 2 de abril: Feriado Nacional por Malvinas y Jueves Santo.

Feriado Nacional por Malvinas y Jueves Santo. Viernes 3 de abril: Viernes Santo (Feriado Nacional).

Viernes Santo (Feriado Nacional). Sábado 4 de abril: Descanso habitual.

Descanso habitual. Domingo 5 de abril: Domingo de Resurrección.

Calendario de feriados destacados para el resto de 2026

Para quienes prefieren proyectar sus viajes con mayor antelación, estos son los descansos más próximos tras la primera etapa del año:

Mayo: Viernes 1 de mayo (Día del Trabajador) y lunes 25 de mayo (Revolución de Mayo). Ambos generan fines de semana de tres días.

Viernes 1 de mayo (Día del Trabajador) y lunes 25 de mayo (Revolución de Mayo). Ambos generan fines de semana de tres días. Junio: El lunes 15 de junio (traslado del 17 de junio, Paso a la Inmortalidad de Güemes) conformará otro fin de semana largo.

El lunes 15 de junio (traslado del 17 de junio, Paso a la Inmortalidad de Güemes) conformará otro fin de semana largo. Julio: Jueves 9 de julio (Día de la Independencia) y viernes 10 de julio (puente turístico), creando otro descanso de cuatro días.

Este esquema de feriados permite a los sectores hoteleros y gastronómicos de destinos como la Costa Atlántica, las Sierras de Córdoba y el Norte Argentino prepararse para una alta afluencia de visitantes durante el primer semestre del año.