Cábala mundialista: el pedido especial de la afa a la fifa para enfrentar a inglaterra

A pocos días del encuentro ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino elevó un pedido formal a la FIFA para utilizar la camiseta alternativa de color azul.

La solicitud, que busca repetir el uniforme que el equipo ya vistió frente a Jordania en esta misma competencia, está cargada de simbolismo y evoca algunos de los capítulos más recordados de la historia nacional.

El peso de la historia

La elección de la casaca azul no es casualidad; los hinchas y el cuerpo técnico la vinculan directamente con el triunfo 2-1 sobre Inglaterra en México 1986.

Aquella noche, con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona, Argentina logró una de sus victorias más emblemáticas utilizando precisamente ese color de indumentaria.

¿Cuándo habrá una respuesta oficial?

La decisión final no depende únicamente de la voluntad de la AFA, sino que está supeditada a las normativas de la FIFA.

Definición de localía: La FIFA debe determinar qué equipo actuará como local.

La FIFA debe determinar qué equipo actuará como local. Fecha de anuncio: Se espera que el organismo internacional oficialice el uniforme autorizado este martes.

Se espera que el organismo internacional oficialice el uniforme autorizado este martes. Designación arbitral: En las mismas horas se conocerá al equipo que impartirá justicia en el Mercedes-Benz Stadium.

El camino a la final

El partido, que definirá al segundo finalista del Mundial, se disputará este miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en Atlanta.

Independientemente de la camiseta que utilice el equipo de Scaloni, la expectativa es máxima para un duelo que reeditará una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial.