Provincia prorrogó 120 días algunas licencias de conducir: quiénes pueden usar el beneficio

Una nueva medida relacionada con las licencias de conducir en la Provincia de Buenos Aires comenzó a regir y puede resultar clave para un grupo de automovilistas que tenía el registro vencido o próximo a vencer.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Transporte bonaerense ante las dificultades que se vienen registrando para completar algunos de los trámites exigidos antes de renovar el carnet.

Sin embargo, no se trata de una extensión general para todas las licencias. La disposición fija condiciones concretas tanto por el tipo de registro como por su fecha de vencimiento.

Qué licencias de conducir tienen una prórroga de 120 días

La Disposición Nº 12/2026 estableció una prórroga de 120 días corridos para las Licencias Nacionales de Conducir profesionales interjurisdiccionales emitidas en territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El beneficio alcanza a aquellas cuyo vencimiento haya ocurrido o vaya a ocurrir entre el 1º de julio y el 31 de octubre de 2026.

Esto significa que los 120 días adicionales se cuentan desde la fecha de vencimiento original impresa en la licencia.

Por qué Provincia decidió extender los vencimientos

La medida apunta específicamente a los conductores profesionales que realizan transporte interjurisdiccional, quienes deben cumplir requisitos adicionales establecidos por el régimen nacional.

Según explicó el Ministerio de Transporte bonaerense, existen dificultades para conseguir turnos ante prestadores externos registrados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se realizan capacitaciones y exámenes psicofísicos necesarios para completar la renovación.

La Provincia indicó que la prórroga busca evitar que esas demoras dejen sin posibilidad de trabajar a conductores que dependen de la licencia profesional para desarrollar su actividad.

La extensión no alcanza a todas las licencias

Este punto es fundamental: la disposición no prorroga automáticamente las licencias particulares comunes ni aquellas que vencen fuera del período establecido.

El alcance está limitado a licencias profesionales interjurisdiccionales emitidas en territorio bonaerense y comprendidas entre las fechas detalladas.

Quienes tengan una licencia particular deberán mantener el procedimiento habitual de renovación en el Centro Emisor de Licencias correspondiente a su municipio.

Qué recomiendan llevar al circular

Desde el Ministerio de Transporte recomendaron a los conductores alcanzados por la medida llevar una copia de la Disposición Nº 12/2026 junto con la licencia.

La recomendación busca facilitar eventuales controles en rutas y evitar inconvenientes al momento de acreditar que el documento está comprendido dentro de la extensión.

La información oficial puede consultarse en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.