Fiesta Nacional del Chocolate 2026: ¿cuándo arranca y qué sorpresas gratuitas habrá?

Por Denisse Helman
Dia-del-chocolate

Si estás planificando qué hacer durante el próximo fin de semana largo de agosto, la respuesta a la escapada gastronómica ideal ya tiene fecha, lugar y entrada sin costo.

Una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate está lista para recibir a miles de visitantes con una agenda llena de actividades para toda la familia.

Cuándo y dónde se realiza la ChocoGesell 2026

El evento se llevará a cabo el 17 de agosto, desde las 11:00 hasta las 19:00 horas, ofreciendo una jornada completa de propuestas al aire libre.

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La cita será en el tradicional Bosque Fundacional (ubicado en Alameda 202 y Avenida Buenos Aires), con entrada libre y gratuita.

Qué actividades habrá durante la jornada

Los asistentes podrán disfrutar de clases magistrales dictadas por pasteleros y maestros chocolateros, además de demostraciones gastronómicas gratuitas.

La grilla sumará concursos, sorteos, espectáculos musicales en vivo y un espacio infantil con juegos e inflables para los más chicos.

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Gastronomía regional, artesanías y patio cervecero

Además de los tradicionales alfajores y chocolates, artesanos y emprendedores locales exhibirán y venderán sus producciones artesanales en los stands.

Para complementar el paseo gastronómico, habrá un patio cervecero con variadas opciones saladas para acompañar las especialidades dulces.

Concursos, premios y recomendaciones de la organización

Durante el evento se elegirá el mejor postre y se premiará la mejor pieza de chocolate, cerrado con su correspondiente entrega de distinciones.

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Al ser un evento multitudinario organizado por la Secretaría de Turismo, se sugiere llegar temprano para recorrer los puestos con comodidad y conseguir lugar en los shows.

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