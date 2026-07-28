Fiesta Nacional del Chocolate 2026: ¿cuándo arranca y qué sorpresas gratuitas habrá?

Si estás planificando qué hacer durante el próximo fin de semana largo de agosto, la respuesta a la escapada gastronómica ideal ya tiene fecha, lugar y entrada sin costo.

Una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate está lista para recibir a miles de visitantes con una agenda llena de actividades para toda la familia.

Cuándo y dónde se realiza la ChocoGesell 2026

El evento se llevará a cabo el 17 de agosto, desde las 11:00 hasta las 19:00 horas, ofreciendo una jornada completa de propuestas al aire libre.

La cita será en el tradicional Bosque Fundacional (ubicado en Alameda 202 y Avenida Buenos Aires), con entrada libre y gratuita.

Qué actividades habrá durante la jornada

Los asistentes podrán disfrutar de clases magistrales dictadas por pasteleros y maestros chocolateros, además de demostraciones gastronómicas gratuitas.

La grilla sumará concursos, sorteos, espectáculos musicales en vivo y un espacio infantil con juegos e inflables para los más chicos.

Gastronomía regional, artesanías y patio cervecero

Además de los tradicionales alfajores y chocolates, artesanos y emprendedores locales exhibirán y venderán sus producciones artesanales en los stands.

Para complementar el paseo gastronómico, habrá un patio cervecero con variadas opciones saladas para acompañar las especialidades dulces.

Concursos, premios y recomendaciones de la organización

Durante el evento se elegirá el mejor postre y se premiará la mejor pieza de chocolate, cerrado con su correspondiente entrega de distinciones.

Al ser un evento multitudinario organizado por la Secretaría de Turismo, se sugiere llegar temprano para recorrer los puestos con comodidad y conseguir lugar en los shows.