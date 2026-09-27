Llega revolut a la argentina: el bcra autorizó al gigante fintech europeo a operar como banco

Si solés viajar al exterior, hacer compras internacionales o enviar dinero fuera del país, un nuevo actor del sistema financiero promete cambiar las reglas de juego. El Banco Central dio la aprobación clave para el desembarco del mayor banco digital europeo en la Argentina.

Aprobación del BCRA y la compra de una entidad local

La fintech británica Revolut obtuvo el visto bueno del Banco Central para comprar el Banco Cetelem Argentina S.A., perteneciente hasta ahora al grupo BNP Paribas.

Una vez cerrada la transacción, la firma pasará a llamarse Revolut Bank Argentina S.A.U. y funcionará como una entidad totalmente regulada.

Agustín Danza será el nuevo CEO y Juan Marotta (ex HSBC) presidirá el Directorio, sujeto a la validación técnica final del organismo.

Cuándo comenzará a operar para el público general

A pesar del avance normativo, la firma no ofrecerá productos de forma inmediata mientras adecua su infraestructura operativa.

El lanzamiento comercial de sus servicios está previsto para el transcurso de 2027, una vez completados los requisitos de capital y regulación.

Aun sin estar operativa, la plataforma ya reúne a más de 150.000 argentinos anotados en su lista de espera previa.

El diferencial competitivo: comisiones bajas y mejor tipo de cambio

El modelo global de la entidad destaca por minimizar el costo de las transferencias internacionales y ofrecer un tipo de cambio más favorable para viajeros.

A nivel mundial acumula más de 80 millones de clientes y opera con licencias bancarias en más de 30 países.

La aplicación buscará integrar en una sola plataforma la banca cotidiana, créditos, ahorro, gestión patrimonial y tarjetas de gasto internacional.

La estrategia de expansión en América Latina

La llegada a la Argentina forma parte de un plan regional donde la compañía ya obtuvo aprobaciones regulatorias en México, Colombia y Perú.

En el mercado mexicano, la firma logró lanzar un banco con licencia plena y ya suma cientos de miles de clientes minoristas.

Con la adquisición de una entidad en nómina oficial, la firma acelerará los plazos para instalar su plataforma global en el país.