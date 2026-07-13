Propiedad privada: el polémico proyecto que busca modificar quiénes pueden comprar campos en argentina

El Senado analiza cambios estructurales que podrían alterar significativamente la soberanía sobre recursos naturales estratégicos.

El proyecto busca simplificar el acceso a grandes extensiones de territorio, generando un intenso debate entre quienes defienden la inversión externa y quienes advierten sobre los riesgos para la producción nacional.

Las claves de la flexibilización propuesta

La reforma apunta a eliminar o reducir las barreras actuales que imponen topes porcentuales a la tenencia de tierras por parte de personas o empresas extranjeras.

Aumento de cupos: Se evalúa elevar el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras que rige actualmente.

Se evalúa elevar el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras que rige actualmente. Criterios de inversión: Se propone priorizar proyectos que garanticen inversión productiva en lugar de solo tenencia especulativa.

Se propone priorizar proyectos que garanticen en lugar de solo tenencia especulativa. Zonas estratégicas: Existe una fuerte discusión sobre si deben excluirse zonas de frontera o áreas con recursos hídricos críticos.

Impacto en la producción y el mercado interno

El principal argumento de los sectores que impulsan el cambio es la necesidad de atraer capitales frescos que dinamicen las economías regionales. Sin embargo, la oposición técnica señala posibles consecuencias a largo plazo:

Concentración: Riesgo de mayor concentración de tierras en pocas manos.

Riesgo de mayor concentración de tierras en pocas manos. Precios: Posible aumento en el valor de la hectárea, dificultando el acceso a productores locales.

Posible aumento en el valor de la hectárea, dificultando el acceso a productores locales. Seguridad alimentaria: Debates sobre el control de la cadena de valor de los alimentos.

El calendario del debate legislativo

Aunque el proyecto está en una etapa inicial de discusión en comisiones, se espera que el tratamiento en el recinto gane velocidad en los próximos meses.