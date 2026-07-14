Semifinal del mundial 2026: quién es el arbitro elegido para argentina-inglaterra

La expectativa por el partido de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra llegó a su punto máximo con la confirmación oficial del árbitro: el estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en este duelo decisivo.

La designación de la FIFA pone al frente del encuentro a un juez de 44 años con una trayectoria consolidada en la Major League Soccer (MLS) y experiencia previa en citas mundialistas.

¿Quién es Ismail Elfath?

Nacido en Marruecos y naturalizado estadounidense, Elfath es considerado uno de los árbitros más destacados de la Concacaf. Su carrera internacional ha ido en ascenso, consolidándose como una pieza clave para la FIFA en el arbitraje de torneos de primer nivel.

Este es su segundo Mundial como árbitro principal, y su capacidad para manejar encuentros de alta tensión lo convirtió en el elegido para una semifinal con tanta historia y rivalidad.

Su recorrido en el Mundial 2026

Antes de ser seleccionado para este partido, Elfath tuvo una participación activa en la actual edición del torneo, donde ya dirigió tres encuentros:

Países Bajos vs. Japón

Uruguay vs. España

Brasil vs. Noruega

En el partido entre Brasil y Noruega, fue protagonista al marcar dos penales, demostrando su criterio ante jugadas determinantes.

Equipo arbitral para la semifinal

Elfath no estará solo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta; contará con un equipo de colaboradores experimentados para asegurar la precisión en las decisiones:

Asistentes de línea: Sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins completan la terna estadounidense principal.

Sus compatriotas y completan la terna estadounidense principal. Cuarto árbitro: El italiano Maurizio Mariani será el encargado de gestionar las áreas técnicas.

El italiano será el encargado de gestionar las áreas técnicas. Asistente suplente: El también italiano Daniele Bindoni integra la nómina de autoridades para el encuentro.

El desafío en Atlanta

Con este respaldo, el equipo arbitral afronta uno de los desafíos más importantes del torneo. La FIFA ha depositado su confianza en ellos para garantizar que el juego se desarrolle con fluidez y justicia en un partido que definirá quién acompañará al ganador de la otra semifinal (Francia o España) en la gran final.