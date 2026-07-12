Lo que nadie te dice al firmar: las diferencias clave entre un boleto y la escritura real

Si estás por cerrar la compra de un inmueble, es fundamental que entiendas que firmar un boleto de compraventa no te convierte legalmente en el dueño. Existe una diferencia técnica y jurídica abismal con la escritura pública que define quién tiene el derecho real sobre el bien.

No saber esta distinción puede dejarte desprotegido ante embargos o terceros reclamantes. La seguridad jurídica de tu inversión depende exclusivamente de la escrituración final.

El boleto como contrato preliminar

El boleto de compraventa es un contrato privado donde las partes se obligan a realizar la escritura en el futuro. Es un compromiso de compraventa, pero no transfiere la propiedad del inmueble.

Su función es establecer las condiciones, el precio y el plazo para la operación final.

No otorga la posesión definitiva ni la titularidad registral ante el Estado.

Por qué la escritura es la única garantía

La escritura pública es el documento indispensable realizado ante un escribano que formaliza la transmisión del dominio. Es la única herramienta que te hace propietario ante la ley y ante el Registro de la Propiedad Inmueble.

Permite la inscripción del bien a tu nombre, otorgando publicidad frente a terceros.

Te protege contra posibles deudas o juicios que puedan afectar al vendedor después de la firma.

Riesgos de quedarse solo con el boleto

Muchos compradores cometen el error de habitar la casa solo con el boleto firmado por años. Esto implica un riesgo patrimonial alto si el vendedor atraviesa problemas legales, como un embargo o una quiebra.

El inmueble sigue figurando legalmente a nombre del vendedor en los registros.

Si el vendedor fallece, la escrituración puede complicarse enormemente al entrar en una sucesión.

Pasos esenciales antes de firmar

Para resguardar tu dinero, el asesoramiento profesional es obligatorio antes de entregar cualquier suma. La intervención de un escribano de confianza es el mejor filtro para detectar inconsistencias en la documentación.