Promociones bancarias por el Día de la Madre: descuentos, reintegros y cuotas sin interés en todo el país

Denisse Helman
Cada tercer domingo de octubre, las madres argentinas reciben su merecido homenaje, y con ello llega una de las fechas más esperadas por el comercio minorista. Este mes, además de los regalos y celebraciones, los bancos públicos y privados lanzaron una serie de beneficios exclusivos que buscan incentivar el consumo, aliviar el bolsillo de los usuarios y anticipar las compras antes de fin de año.

Las principales entidades ofrecen descuentos de hasta 30%, reintegros en cuenta y planes de hasta 18 cuotas sin interés en comercios adheridos de todo el país. Las promociones se extienden durante todo octubre y abarcan rubros como indumentaria, perfumería, tecnología, librerías y gastronomía.

Banco Macro

El Banco Macro preparó una amplia agenda de beneficios en shoppings y tiendas seleccionadas durante todo el mes de octubre:

  • 9 y 10 de octubre: 20% de ahorro sin tope en locales adheridos de los shoppings, pagando con tarjetas de crédito o débito Macro a través de MODO QR o MODO NFC.
  • 16 y 17 de octubre: 20% de descuento sin tope en Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Rosario y Unicenter, bajo las mismas condiciones de pago.
  • Del 9 al 19 de octubre: 10% de descuento adicional en shoppings adheridos, con tope de $10.000 por cliente.
  • Especial online (6 al 12 de octubre): 20% de ahorro con tope de $20.000 en tiendas como Sweet, Under Armour, La Martina, Yagmour, Selú y Swarovski, abonando con tarjetas Macro mediante MODO.
  • Gastronomía (18 y 19 de octubre): 20% de descuento con tope de $20.000 por cliente, pagando con MODO QR, MODO NFC, Apple Pay o Google Pay y tarjetas Visa Macro.

Banco Ciudad

Entre el 13 y el 19 de octubre, Banco Ciudad ofrece 20% de descuento (tope $20.000) en Frávega y en el portal On City, tanto en tiendas físicas como online, pagando con tarjetas de débito o crédito mediante QR en Buepp, App Ciudad o MODO.

Además:

  • 15 al 19 de octubre: 20% de descuento (tope $20.000) en Samsung, también con QR y tarjetas de débito o crédito.
  • Los usuarios de la aplicación BUEPP acceden durante todo el mes a beneficios adicionales en gastronomía, entretenimiento, tiendas saludables y más, con la posibilidad de ahorrar hasta $200.000 mensuales por persona.

Banco Santander

El banco desplegó una semana de beneficios especiales para todos sus clientes:

  • 10 de octubre – Especial Perfumerías: 20% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, pagando con tarjetas Visa Santander en Juleriaque, Parfumerie, Rouge, MAC y Beauty 24.
  • 15 de octubre – Supermiércoles Especial: 25% de ahorro para cartera general y 30% para clientes Select, con hasta 9 cuotas sin interés.
  • 17 de octubre – Especial Plan Sueldo: 30% de descuento, 9 cuotas sin interés y sin tope para quienes cobran su sueldo o jubilación en Santander.
  • 16 al 19 de octubre – Especial Electro: hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de los principales retailers del país.
  • 17 y 18 de octubre – One Shot Women: 25% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés en Rapsodia, Caro Cuore y Babycottons, exclusivo para clientas Women.

Banco Nación

Bajo el lema “Este mes más que BNA+… somos BNA Ma”, el Banco Nación lanzó beneficios que se extienden hasta el 19 de octubre, en rubros como indumentaria, perfumerías, librerías y gastronomía.

Principales promociones:

  • Indumentaria: hasta 20% de descuento y 6 cuotas sin interés, con tope de reintegro de $30.000.
  • Perfumería: hasta 15% de descuento, 6 cuotas sin interés, tope de $30.000.
  • Librerías: 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, con tope de $10.000.
  • Clientes sueldo Banco Nación: beneficio adicional de 5% sobre todos los descuentos, sin tope.
  • Tienda BNA+: del 6 al 10 de octubre, hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados y 25% de descuento (tope $25.000) pagando con MODO.
  • 18 y 19 de octubre: 25% de descuento en gastronomía con tarjetas Black o Platinum, con tope de $50.000 por tarjeta.

BBVA

El BBVA ofrece 30% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés en marcas de indumentaria, calzado y deporte desde el 9 hasta el 18 de octubre.

Marcas destacadas:

  • Akiabara, Kosiuko, Grimoldi, Mimo, Paruolo, Portsaid, Sarkany, The North Face, Swarovski, Yagmour, Puma, Reebok, Montagne, Hush Puppies, entre otras.
  • Tope de reintegro: hasta $60.000 según marca.
  • Compras con tarjetas BBVA a través de la app BBVA con MODO.

Banco Provincia

La Tienda del Banco Provincia ofrece del 7 al 10 de octubre hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Además:

  • 11 y 18 de octubre: 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, casas de deporte, farmacias y perfumerías.
  • Librerías: 10% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés los mismos días.
  • Cuenta DNI (18 y 19 de octubre): 30% de descuento en gastronomía, con tope de $8.000 por persona y por vigencia.

ICBC

Los clientes del ICBC Mall podrán acceder a beneficios durante todo octubre:

  • Hasta 12 cuotas sin interés en toda la tienda o 30% de ahorro pagando en una cuota mediante MODO, con tope de $50.000.
  • 13 al 19 de octubre: 50% de descuento en Gift Cards de moda, con tope de $50.000 por transacción y hasta 12 cuotas sin interés.
  • 17 y 18 de octubre: Especial Día de la Madre en shoppings adheridos con hasta 40% de reintegro, tope de $50.000 y hasta 6 cuotas sin interés.

Entre los shoppings adheridos se incluyen: Abasto, Alto Palermo, DOT Baires, Palmas del Pilar, Patio Olmos, Paseo Aldrey, Alto NOA, Alto Rosario, Recoleta Urban Mall, Soleil Premium Outlet, Unicenter, entre otros.

