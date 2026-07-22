El fbi incautó el celular de chiqui tapia y la justicia lo citó a declarar

El FBI incautó el celular de Chiqui Tapia antes de que el presidente de la AFA abordara el vuelo de regreso a la Argentina y lo citó a declarar en Estados Unidos. El procedimiento se realizó en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York, pocas horas después de la finalización del Mundial 2026, y abrió un capítulo mucho más delicado en la investigación sobre el manejo de los ingresos internacionales de la entidad.

La medida no habría alcanzado únicamente a Tapia. Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes en Estados Unidos, agentes federales también retuvieron teléfonos, computadoras y otros dispositivos de integrantes de la comitiva argentina. El vuelo chárter AR 1971, que debía despegar a las 6, salió cerca de las 8.15 y llegó más tarde de lo previsto al aeropuerto de Ezeiza.

El FBI incautó el celular de Chiqui Tapia: qué pasó en el aeropuerto JFK

El operativo ocurrió cuando parte de la delegación de la Selección se preparaba para regresar al país. Tapia fue demorado por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones y debió entregar sus teléfonos y dispositivos electrónicos para que queden bajo análisis de las autoridades estadounidenses.

La incautación busca preservar mensajes, archivos, documentos y registros digitales que puedan compararse con movimientos bancarios, contratos y testimonios reunidos durante los últimos meses. Hasta este miércoles 22 de julio no se había difundido un comunicado público del FBI, del Departamento de Justicia ni de la AFA con detalles sobre el procedimiento.

La información conocida indica que la medida también comprende a personas vinculadas con la conducción y los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Entre los nombres que aparecen en la documentación figuran Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

Cuándo deberá declarar Chiqui Tapia y qué documentación le pidieron

El presidente de la AFA fue citado para presentarse el 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida. Además de declarar, deberá aportar la información que tenga sobre TourProdEnter LLC y las comunicaciones mantenidas con Toviggino, Lucero y Faroni.

La citación representa un avance importante porque hasta ahora la investigación se había concentrado principalmente en recopilar documentación bancaria y tomar testimonios. Uno de los primeros convocados fue el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado judicialmente con la AFA, quien aportó datos sobre la estructura utilizada para cobrar contratos fuera de la Argentina.

La comparecencia no equivale por sí sola a una condena ni permite afirmar que Tapia haya cometido un delito. El punto central será determinar si los movimientos investigados pueden encuadrarse en lavado de activos, fraude bancario u otras figuras previstas por la legislación estadounidense.

La empresa que quedó en el centro de la investigación del FBI

La pesquisa apunta a TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Florida y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. La firma fue designada como agente comercial de la AFA para administrar cobros por patrocinios, partidos amistosos, derechos audiovisuales y otros acuerdos internacionales.

Las operaciones bajo análisis superarían los 300 millones de dólares. La documentación conocida muestra que los fondos circularon por cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solo por esta última entidad habrían pasado más de 13,5 millones de dólares en menos de un año.

Los investigadores también revisan transferencias hacia sociedades con escasa actividad comercial conocida. De acuerdo con los registros difundidos, cinco empresas recibieron en conjunto más de 3,1 millones de dólares desde una cuenta de PNC Bank. Parte del dinero permanecía apenas uno, dos o tres días antes de ser enviado a nuevos destinos, una dinámica que ahora se intenta reconstruir de manera completa.

Qué puede pasar después de la declaración del 30 de julio

La entrega de los teléfonos permite a los investigadores buscar coincidencias entre conversaciones, instrucciones de pago, contratos y transferencias bancarias. También podría derivar en nuevos pedidos de información a entidades financieras, empresas y personas que hayan participado en los negocios internacionales de la AFA.

El expediente estadounidense es independiente de las causas que Tapia y otros dirigentes afrontan en la Argentina. En junio, la Justicia confirmó sus procesamientos en una investigación por la presunta retención indebida de impuestos y aportes de la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos.

La fecha clave será ahora el jueves 30 de julio. Allí se sabrá bajo qué condiciones declara Tapia, qué documentación entrega y si los fiscales federales avanzan hacia una acusación formal. Por el momento, la incautación de los dispositivos marca el movimiento más concreto conocido desde que el FBI comenzó a revisar el circuito financiero de la AFA en Estados Unidos.