Dejaron a su hijo de 2 años con la abuela y desaparecieron sin dejar rastros

La Justicia y la Policía de la provincia de Buenos Aires solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Mercedes Noemí Ojeda, de 22 años, y Gabriel Emanuel Romero, de 31, quienes permanecen desaparecidos y no mantienen contacto con sus familias desde el pasado 26 de junio.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 de Villa Gesell, en el marco de una causa por “averiguación de paradero”.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, la pareja se habría trasladado a la provincia de Córdoba el 29 de mayo, luego de dejar a su hijo de 2 años al cuidado de su abuela materna.

El último contacto conocido se produjo el 26 de junio, cuando la madre de Mercedes Noemí Ojeda logró comunicarse telefónicamente con su hija. Según trascendió, durante esa conversación la joven evitó precisar el lugar donde se encontraba. Desde entonces, no volvieron a tener noticias de ninguno de los dos, situación que generó una creciente preocupación entre sus familiares por su integridad física, informó el portal Noticias Policiales.

Características físicas

Mercedes Noemí Ojeda

22 años.

Aproximadamente 1,55 metros de altura.

Contextura delgada.

Tez blanca.

Cabello rubio lacio.

Al momento de su última aparición vestía una campera negra, pantalón cargo negro y zapatillas grises.

Gabriel Emanuel Romero

31 años.

Aproximadamente 1,80 metros de altura.

Contextura delgada.

Tez trigueña.

Cabello corto de color negro.

Las autoridades judiciales y policiales solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información útil para localizar a Mercedes Noemí Ojeda y Gabriel Emanuel Romero se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerque a la comisaría más cercana, a fin de colaborar con la investigación en curso.