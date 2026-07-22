Monotributo ARCA: nuevas escalas, cuotas de agosto y fecha límite para la recategorización

Si sos pequeño contribuyente y querés saber cómo impacta el reajuste en tu escala o hasta cuándo tenés tiempo de hacer la recategorización, tenés la respuesta en el nuevo esquema fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó una actualización del 16,85% en los parámetros del régimen, basada en la inflación acumulada del primer semestre.

Fecha límite para la recategorización obligatoria

El trámite para actualizar la categoría está habilitado de forma digital y estará disponible hasta el 5 de agosto a las 23:59.

Deben realizar la gestión únicamente quienes deban modificar su ubicación según la facturación registrada entre julio de 2025 y junio de 2026.

Quedan exentos de realizar el trámite los contribuyentes con menos de 6 meses de antigüedad en el régimen o quienes no hayan registrado variaciones en sus parámetros operativos.

Nuevos topes anuales de facturación por categoría

Con la actualización oficial, los límites de ingresos brutos anuales para mantenerse en el Monotributo quedaron fijados de la siguiente manera:

Categoría A: tope anual de $12.009.410,45 .

tope anual de . Categoría B: tope anual de $17.595.182,74 .

tope anual de . Categoría C: tope anual de $24.670.494,31 .

tope anual de . Categoría D: tope anual de $30.628.651,43 .

tope anual de . Categoría E: tope anual de $36.028.231,33 .

tope anual de . Categoría F: tope anual de $45.151.659,41 .

tope anual de . Categoría G: tope anual de $53.995.798,87 .

tope anual de . Categoría H: tope anual de $81.924.660,37 .

tope anual de . Categoría I: tope anual de $91.699.761,90 .

tope anual de . Categoría J: tope anual de $105.012.519,20 .

tope anual de . Categoría K: tope anual máximo de $126.610.838,75.

Importes mensuales a pagar a partir de agosto

Las cuotas mensuales compuestas por el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social sufrirán un incremento a partir del mes que viene:

Categoría A: pago mensual total de $49.527,18 .

pago mensual total de . Categoría B: pago mensual total de $56.379,08 .

pago mensual total de . Categoría C: cuota de $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para comercio.

cuota de para servicios y para comercio. Categoría D: cuota de $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para comercio.

cuota de para servicios y para comercio. Categoría H: cuota de $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para comercio.

cuota de para servicios y para comercio. Categoría K: cuota máxima de $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes.

Precio máximo unitario y alquileres permitidos

La normativa también elevó el parámetro para la venta de productos, fijando el precio máximo unitario de venta en $716.840,77.

Respecto a los alquileres devengados en forma anual para el desarrollo de la actividad, los límites oscilan entre $2.792.886,15 (para categorías A y B) y un máximo de $8.378.658,45 (para categorías H, I, J y K).

Quienes deban realizar la recategorización pueden ingresar con clave fiscal al sitio web oficial o la aplicación móvil de ARCA antes del vencimiento estipulado.