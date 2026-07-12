Progresar 2026: cómo verificar si ya tenés disponible el retroactivo de $105. 000

Si sos beneficiario de las Becas Progresar, es muy probable que este mes veas un depósito superior al habitual en tu cuenta bancaria o billetera virtual. ANSES comenzó a liquidar un pago unificado de $105.000 para un grupo específico de estudiantes que tenían cuotas pendientes de acreditación.

Este monto no es un aumento generalizado, sino la liquidación retroactiva de los meses de marzo, abril y mayo. A continuación, te contamos los detalles clave para entender si este beneficio impacta en tu bolsillo.

¿Quiénes acceden al pago de $105.000?

Este pago excepcional está destinado a los estudiantes cuyas solicitudes fueron aprobadas con posterioridad a la inscripción inicial. Los grupos alcanzados son:

Estudiantes de Progresar Superior .

. Alumnos de carreras terciarias y universitarias .

. Beneficiarios de Progresar Enfermería.

El desglose del monto acumulado

Para quienes cumplen con los requisitos y no tienen retenciones mensuales aplicadas, el cálculo que realiza el organismo es simple:

Marzo: $35.000

Abril: $35.000

Mayo: $35.000

Total a cobrar: $105.000

La diferencia en el “Progresar Obligatorio”

Es importante aclarar que no todos los beneficiarios perciben el total nominal. En las líneas de Nivel Obligatorio (primaria y secundaria), ANSES aplica la retención mensual del 20% en concepto de garantía de regularidad académica.

Monto mensual nominal: $35.000 .

. Monto neto depositado: $28.000 .

. Retención mensual: $7.000 (se libera al finalizar el ciclo tras certificar la escolaridad).

¿Cómo saber si tu pago fue aprobado?

Para verificar si formás parte de este grupo de beneficiarios que reciben el acumulado o simplemente para confirmar tu fecha de cobro de julio, seguí estos pasos: