Anses: cómo descargar tus recibos de haberes históricos desde el celular paso a paso

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó herramientas digitales para que los titulares puedan consultar su recibo de haberes histórico sin necesidad de trámites presenciales. Esta actualización busca simplificar la vida cotidiana de los beneficiarios.

Acceso inmediato al recibo de haberes

El nuevo sistema permite visualizar y descargar los comprobantes de pago de los últimos meses directamente a través del portal oficial o la aplicación. Esta función es clave para quienes necesitan presentar documentación en bancos, entidades públicas o trámites personales.

Disponibilidad: El historial de recibos se encuentra actualizado y disponible las 24 horas del día.

El historial de recibos se encuentra actualizado y disponible las 24 horas del día. Seguridad: El acceso requiere autenticación, garantizando que tus datos personales estén siempre protegidos.

Pasos para realizar la consulta digital

Para acceder a esta información, solo necesitás contar con tu Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, el proceso es sumamente intuitivo y está diseñado para ser utilizado desde cualquier smartphone.

Ingresá al sitio web oficial o descargá la aplicación de ANSES en tu móvil.

Dirigite a la sección de “Mi ANSES” con tu CUIL y contraseña personal.

Seleccioná la pestaña de “Consultas” y buscá la opción específica de “Liquidación previsional” o “Recibos”.

Beneficios del histórico previsional

Contar con el recibo de haberes histórico no solo sirve para el control administrativo mensual. Es una herramienta esencial para realizar un seguimiento preciso de tus ingresos, permitiendo verificar cualquier ajuste, bono o descuento aplicado sobre tu jubilación o pensión.

Orden financiero: Te permite llevar un registro detallado de tus cobros a lo largo del año.

Te permite llevar un registro detallado de tus cobros a lo largo del año. Autogestión: Eliminás la dependencia de terceros para obtener información sobre tu propio estado previsional.

Recomendaciones de seguridad al gestionar tus datos

Aunque la digitalización facilita enormemente el acceso, es fundamental recordar que tu Clave de la Seguridad Social es personal e intransferible. Nunca compartas tus datos de acceso con desconocidos ni utilices dispositivos públicos para realizar estas consultas.

Si experimentás inconvenientes técnicos al intentar ingresar, asegurate de estar utilizando la versión actualizada de la aplicación. En caso de olvido de contraseña, el sistema ofrece una opción sencilla de recuperación inmediata para que no pierdas el acceso a tus comprobantes.