Pnc anses: cuánto cobrás en agosto de 2026 con el monto estimado y bono

Si estás esperando saber cuánto vas a cobrar por tu Pensión No Contributiva (PNC) en agosto de 2026, aquí tenés la respuesta clara. El monto total a recibir está compuesto por la jubilación mínima más el refuerzo previsional vigente.

Para agosto de 2026 se estiman con un incremento proyectado cercano al 2%, al que se le suma el bono extraordinario ratificado de $70.000

Monto total a cobrar en agosto

Como resultado de la suma del haber mínimo y el bono de refuerzo, el importe final que percibirán los beneficiarios alcanza los $363.564,32. Este valor es el que deben tener en cuenta al momento de consultar su cuenta bancaria.

Haber base: $293.564,32.

$293.564,32. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total bruto: $363.564,32.

Quiénes perciben este haber

Este monto corresponde principalmente a los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y a los beneficiarios de la Pensión para Madres de Siete Hijos. Es importante recordar que el bono es una suma fija que se mantiene constante para este grupo.

PNC por Invalidez: Acceden al monto total de $364.160.

Acceden al monto total de $364.160. Pensión para Madres de Siete Hijos: También perciben la suma integrada de $490.229.

Impacto en la Pensión Universal para el Adulto Mayor

Es fundamental mencionar que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también recibe un tratamiento diferenciado. Los titulares de esta prestación cobran el 80% del haber mínimo, más el bono proporcional.

Haber PUAM: $336.183.

$336.183. Bono PUAM: $70.000.

$70.000. Total PUAM: $406.183.

Recomendaciones para el cobro

Para evitar demoras o inconvenientes, te sugerimos consultar el calendario de pagos oficial de ANSES, que se organiza según la terminación de tu número de DNI. Recordá que el dinero estará disponible en tu cuenta el día asignado.