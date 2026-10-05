Prisión perpetua para francisco reddy por asesinar a su padre, su madrastra y su hermano en chascomús

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó este lunes 5 de octubre a prisión perpetua a Francisco Waldemar Reddy, al considerarlo responsable del triple crimen ocurrido en diciembre de 2023 en un establecimiento rural del partido de Chascomús.

La resolución fue dictada por los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti, quienes hallaron culpable al joven por los asesinatos de su padre, Diego Reddy, de 44 años; María Eugenia Suárez, de 47, pareja de su progenitor; e Ignacio Reddy, de 12 años, medio hermano del ahora condenado.

La pena máxima

El fallo acompañó el pedido formulado durante los alegatos por el fiscal Juan Manuel Dávila, quien había solicitado prisión perpetua al considerar que las pruebas reunidas a lo largo de la investigación y posteriormente incorporadas al debate permitían acreditar la responsabilidad de Reddy en los tres homicidios.

La Defensa Oficial, encabezada por Diego González, había reclamado la absolución y cuestionado distintos aspectos de la investigación, planteando incluso la posibilidad de que una tercera persona hubiera estado vinculada con los hechos. Sin embargo, esa postura no fue aceptada por el Tribunal.

Reddy fue condenado por distintas figuras penales de acuerdo con cada una de las víctimas: homicidio calificado por el vínculo por la muerte de su padre; homicidio agravado por alevosía por el asesinato de María Eugenia Suárez y homicidio simple por la muerte de su medio hermano Ignacio.

El triple crimen que conmocionó a Chascomús y la región

Los asesinatos ocurrieron durante la tarde del 29 de diciembre de 2023, en el establecimiento rural Los Pinos, en jurisdicción del partido de Chascomús.

De acuerdo con la reconstrucción sostenida por la acusación, María Eugenia Suárez fue atacada dentro de la vivienda y recibió un disparo por la espalda. Posteriormente, Ignacio fue encontrado gravemente herido en un galpón, después de haber recibido un disparo y golpes en la cabeza. El niño llegó a ser trasladado al Hospital Municipal San Vicente de Paul de Chascomús, donde finalmente falleció.

El cuerpo de Diego Reddy fue localizado dos días después, el 31 de diciembre, entre pastizales próximos al establecimiento. Había recibido dos disparos.

Las pruebas que llevaron a Reddy al banquillo

Uno de los elementos centrales de la investigación fue una carabina calibre .22 que Reddy había solicitado prestada a un familiar y que posteriormente fue encontrada en una camioneta Chevrolet S10. Las pericias y otros elementos incorporados a la causa fueron utilizados por la acusación para vincularlo directamente con los asesinatos.

Durante el proceso también adquirió relevancia una operación realizada poco antes de los crímenes: Reddy había vendido 20 vacas Aberdeen Angus pertenecientes a su padre sin su autorización. Para la Fiscalía, detrás del triple homicidio existieron principalmente cuestiones económicas y conflictos familiares.

La acusación sostuvo además que, después de los asesinatos, el joven intentó instalar la hipótesis de un supuesto secuestro extorsivo de su padre, una maniobra que los investigadores consideraron destinada a desviar la pesquisa.

El final de un juicio que generó enorme expectativa

Francisco Reddy permanecía detenido en la Unidad Penal de Batán y, según se informó tras conocerse la resolución, no quiso escuchar el fallo desde el establecimiento penitenciario.

La sentencia conocida este lunes pone fin a la instancia central de uno de los procesos judiciales de mayor repercusión de los últimos años en la región. A casi tres años de aquella tarde del 29 de diciembre de 2023, la Justicia consideró acreditada la responsabilidad de Francisco Waldemar Reddy en las tres muertes y lo condenó a prisión perpetua.