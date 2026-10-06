Préstamos para la construcción: el Banco Provincia financia materiales hasta en 72 meses

Por Denisse Helman
Préstamos para la construcción: el banco provincia financia materiales hasta en 72 meses

Si tenés en mente hacer arreglos en tu casa, cambiar sanitarios o encarar una obra de mayor escala, existe una opción de financiamiento clave. El Banco Provincia lanzó la línea “Préstamo Acá Materiales de Construcción”, que permite financiar compras de hasta $50 millones en hasta 72 cuotas.

Montos de financiamiento y plazos de devolución

El programa financiero otorga un monto máximo de $50 millones por beneficiario.

La devolución del crédito se puede extender en hasta 72 cuotas mensuales, las cuales se debitan de manera automática de la cuenta bancaria.

Morosidad en niveles récord: qué pasa con las deudas familiares y las cuotas con tarjeta de crédito
Mirá también:

Morosidad en niveles récord: qué pasa con las deudas familiares y las cuotas con tarjeta de crédito

Tasas de interés fija para clientes y no clientes

Para quienes cobren sus sueldos en la entidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) fija arranca desde el 55%.

En tanto, para los usuarios que no acrediten sus haberes en el banco, la tasa fija parte desde el 65% TNA.

Rubros y materiales de construcción alcanzados

El crédito se aplica en más de 170 comercios para comprar aberturas, pisos, revestimientos, sanitarios, griferías y pinturas.

Mercado pago suma el nuevo dólar digital: así funcionarán las cuentas globales y el ahorro sin comisiones
Mirá también:

Mercado Pago suma el nuevo dólar digital: así funcionarán las cuentas globales y el ahorro sin comisiones

Asimismo, incluye la compra de amoblamientos de cocina y baño, herrajes, domótica y piscinas para el hogar.

Trámite 100% digital desde Cuenta DNI o BIP

La solicitud no requiere trámites presenciales ni papeles, ya que la gestión se inicia directamente en el comercio adherido.

Nuevos créditos para 0km y usados: cómo acceder a los $100 millones en hasta 72 cuotas del banco nación
Mirá también:

Nuevos créditos para 0km y usados: cómo acceder a los $100 millones en hasta 72 cuotas del Banco Nación

Una vez aceptada la propuesta inicial, el cliente valida y confirma la oferta final desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.671 - 06 de octubre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.