Préstamos para la construcción: el banco provincia financia materiales hasta en 72 meses

Si tenés en mente hacer arreglos en tu casa, cambiar sanitarios o encarar una obra de mayor escala, existe una opción de financiamiento clave. El Banco Provincia lanzó la línea “Préstamo Acá Materiales de Construcción”, que permite financiar compras de hasta $50 millones en hasta 72 cuotas.

Montos de financiamiento y plazos de devolución

El programa financiero otorga un monto máximo de $50 millones por beneficiario.

La devolución del crédito se puede extender en hasta 72 cuotas mensuales, las cuales se debitan de manera automática de la cuenta bancaria.

Tasas de interés fija para clientes y no clientes

Para quienes cobren sus sueldos en la entidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) fija arranca desde el 55%.

En tanto, para los usuarios que no acrediten sus haberes en el banco, la tasa fija parte desde el 65% TNA.

Rubros y materiales de construcción alcanzados

El crédito se aplica en más de 170 comercios para comprar aberturas, pisos, revestimientos, sanitarios, griferías y pinturas.

Asimismo, incluye la compra de amoblamientos de cocina y baño, herrajes, domótica y piscinas para el hogar.

Trámite 100% digital desde Cuenta DNI o BIP

La solicitud no requiere trámites presenciales ni papeles, ya que la gestión se inicia directamente en el comercio adherido.

Una vez aceptada la propuesta inicial, el cliente valida y confirma la oferta final desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.