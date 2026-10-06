Préstamos para la construcción: el banco provincia financia materiales hasta en 72 meses

Si tenés en mente hacer arreglos en tu casa, cambiar sanitarios o encarar una obra de mayor escala, existe una opción de financiamiento clave. El Banco Provincia lanzó la línea “Préstamo Acá Materiales de Construcción”, que permite financiar compras de hasta $50 millones en hasta 72 cuotas.
Montos de financiamiento y plazos de devolución
El programa financiero otorga un monto máximo de $50 millones por beneficiario.
La devolución del crédito se puede extender en hasta 72 cuotas mensuales, las cuales se debitan de manera automática de la cuenta bancaria.
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Tasas de interés fija para clientes y no clientes
Para quienes cobren sus sueldos en la entidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) fija arranca desde el 55%.
En tanto, para los usuarios que no acrediten sus haberes en el banco, la tasa fija parte desde el 65% TNA.
Rubros y materiales de construcción alcanzados
El crédito se aplica en más de 170 comercios para comprar aberturas, pisos, revestimientos, sanitarios, griferías y pinturas.
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Asimismo, incluye la compra de amoblamientos de cocina y baño, herrajes, domótica y piscinas para el hogar.
Trámite 100% digital desde Cuenta DNI o BIP
La solicitud no requiere trámites presenciales ni papeles, ya que la gestión se inicia directamente en el comercio adherido.
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Una vez aceptada la propuesta inicial, el cliente valida y confirma la oferta final desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.