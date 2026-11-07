Policía bonaerense: qué se sabe de los sueldos de noviembre y la revisión de diciembre

Los salarios del personal de la Policía Bonaerense vuelven a estar bajo seguimiento después de las actualizaciones de octubre y noviembre. El principal punto de interés para los efectivos es distinguir lo que ya está previsto en las escalas de lo que podría discutirse en diciembre.

Qué incremento se informó para octubre y noviembre

La pauta salarial difundida para las fuerzas de seguridad acompaña el esquema de incrementos del 3% en octubre y otro 3% en noviembre que se aplicó a otros sectores de la administración bonaerense. La cifra final depende de la jerarquía, el escalafón y los conceptos individuales de liquidación.

Los porcentajes deben leerse sobre la base salarial correspondiente; no significa necesariamente que todos los ingresos de bolsillo crezcan exactamente seis puntos porcentuales. Adicionales, aportes y descuentos pueden modificar el resultado.

Qué informó la Caja de Policía

La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías bonaerenses comunicó que la escala pautada para octubre se reflejará en los haberes de noviembre de sus beneficiarios, a percibir el segundo día hábil de diciembre. Es una precisión importante: mes del haber y fecha de acreditación no son equivalentes.

En esa liquidación se identifican conceptos específicos vinculados con el primer mes de aumento aportado a la Caja. Para conocer el resultado individual, la entidad recomienda comparar los recibos de haberes.

Qué puede ocurrir en diciembre

El Gobierno provincial se comprometió a reabrir negociaciones salariales con docentes y trabajadores de la Ley 10.430 en diciembre de 2026. Esa instancia genera expectativas en otros sectores, pero no constituye por sí misma la confirmación de un porcentaje nuevo para la Policía Bonaerense.

Hasta que exista un anuncio oficial específico, cualquier monto atribuido a un futuro aumento debe considerarse estimativo. La diferencia importa tanto para agentes en actividad como para personal retirado.

Cómo revisar la liquidación

Los beneficiarios de la Caja pueden ingresar al servicio oficial Mi Caja PBA y comparar el recibo actual con el del mes anterior. Para personal en actividad corresponde revisar los canales habituales de haberes y la escala aplicable a su situación.

La información de referencia se encuentra en la comunicación de la Caja de Policía. La próxima noticia relevante será una resolución o anuncio oficial que establezca una nueva pauta, no una especulación sobre diciembre.