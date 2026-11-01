Luz y gas en noviembre: quiénes conservan el descuento y cómo se aplica en la factura

Las facturas de luz y gas de noviembre de 2026 llegan con nuevos cuadros tarifarios, pero también con una decisión que cambia la cuenta para millones de hogares: el Gobierno nacional prorrogó las bonificaciones extraordinarias del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa continuidad puede amortiguar parte del aumento, aunque no equivale a pagar un 75% menos del total de la boleta.

La diferencia es especialmente importante en las familias que están tratando de prever cuánto van a gastar en servicios durante la primavera. Una factura incluye distintos componentes y el descuento energético no necesariamente alcanza a todos ellos. Además, el alcance de la actualización eléctrica no es idéntico en toda la provincia de Buenos Aires.

El nuevo régimen rige desde el 1 de noviembre y mantiene determinadas condiciones de asistencia que, de no haberse prorrogado, iban a ser menos favorables para los usuarios alcanzados por el beneficio.

Qué pasa con los 200 kWh de luz bonificados en noviembre

Para los usuarios residenciales incluidos en el esquema focalizado, noviembre conserva un consumo base de electricidad bonificable de 200 kilovatios hora mensuales (kWh). Ese límite es clave para entender dónde se aplica la asistencia.

Sobre el componente de energía comprendido en el bloque bonificado se mantiene una rebaja general del 50% y otra extraordinaria del 25%. En conjunto, la bonificación es del 75% sobre la energía alcanzada.

Por ejemplo, una vivienda incluida en el régimen que consume 180 kWh durante el período está por debajo del bloque de 200 kWh previsto para noviembre. Eso no significa que su factura final quede reducida automáticamente en tres cuartas partes: pueden existir cargos por distribución, impuestos, conceptos fijos y otros importes fuera de esa bonificación.

Si el consumo supera los 200 kWh, la energía que exceda el bloque bonificado no recibe ese mismo tratamiento. Por eso una diferencia relativamente pequeña en el uso de aparatos eléctricos puede modificar el importe final de forma desproporcionada respecto de lo esperado.

Gas natural: cuánto es la bonificación para hogares incluidos

En el servicio de gas, la medida mantiene para noviembre una bonificación general del 50% a la que se añade un beneficio extraordinario del 24,25%. La suma representa una reducción del 74,25% sobre el componente de gas alcanzado por las condiciones del régimen.

Como ocurre con la luz, el porcentaje no debe aplicarse sobre el total de la boleta sin distinguir sus conceptos. El transporte, la distribución, las cargas tributarias y otros ítems pueden seguir teniendo importes propios. Dos viviendas con igual consumo pueden terminar pagando montos diferentes si pertenecen a distribuidoras, zonas tarifarias o situaciones de subsidio distintas.

Qué usuarios bonaerenses tienen el ajuste eléctrico nacional

La Secretaría de Energía aclaró que los nuevos cuadros de electricidad de jurisdicción nacional rigen para Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En otras ciudades de la provincia de Buenos Aires intervienen los reguladores y distribuidores de jurisdicción provincial o local.

Esto significa que no corresponde trasladar de manera automática los porcentajes anunciados para Edenor o Edesur a usuarios de localidades del interior como Tandil, Dolores, Chascomús o Bahía Blanca. La regulación tarifaria, los cuadros y el calendario de cada concesión pueden diferir.

En gas natural, en cambio, la regulación nacional tiene un alcance más amplio. Aun así, los valores exactos dependen de la distribuidora y de los conceptos particulares de cada servicio.

Cuánto aumentan en promedio las facturas de noviembre

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno nacional, el incremento promedio previsto es de 3,57% para electricidad en el área bajo regulación nacional y 2,17% para gas natural. Son referencias generales: el importe que cada hogar observe en su propia factura puede diferir por consumo, subsidios, distribuidora y cargos aplicados.

La autoridad nacional estimó, para electricidad, un aumento promedio de alrededor de $1.700 mensuales, con subas cercanas a $1.150 para aproximadamente tres de cada cuatro usuarios. Esa proyección no debe leerse como un importe garantizado para cada domicilio.

Cómo revisar si se está aplicando el descuento correcto

Antes de comparar dos facturas conviene revisar los consumos y no solamente el monto que figura al final. Si la cantidad de kWh o metros cúbicos utilizados cambió, parte de la diferencia puede deberse al uso y no exclusivamente a la tarifa.

Buscá el consumo total del período facturado.

Identificá el componente de energía o gas y los cargos de distribución.

Comprobá si figura una bonificación o subsidio vinculado con la categoría del hogar.

Revisá cuánto consumo entra en el bloque bonificable, cuando corresponda.

Compará las fechas de lectura y los días comprendidos en el período.

Para evitar confusiones, el mejor punto de partida es la factura real y su desglose. El porcentaje anunciado para noviembre es importante, pero el ahorro concreto depende de los componentes alcanzados y de la situación de cada usuario.