Banco provincia renovó las promociones de cuenta dni: días, montos y cuotas sin interés en noviembre

La entidad financiera confirmó el paquete de descuentos de hasta el 40% y nuevos topes de reintegro que estarán vigentes a lo largo de todo el mes para sus más de 10 millones de usuarios.

La propuesta abarca rubros clave como alimentos, gastronomía, ferias, pet shops, supermercados y financiación en cuotas sin interés.

Descuentos en comercios de cercanía, ferias y alimentos

Los consumos cotidianos en comercios de barrio y mercados mantendrán alivios directos al bolsillo durante la semana:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes , con un tope de reintegro semanal de $6.000 (se alcanza con consumos de $30.000).

, con un tope de reintegro semanal de (se alcanza con consumos de $30.000). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días , con tope de $6.000 por semana (se alcanza con compras de $15.000).

, con tope de (se alcanza con compras de $15.000). Supermercados:hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas adheridas.

Salidas, gastronomía y marcas destacadas los fines de semana

Para los consumos de fin de semana y locales gastronómicos, la app renovó sus opciones de ahorro con topes ampliados:

Gastronomía: 25% de descuento sábados y domingos , con un tope semanal de $8.000 (gastando $32.000).

, con un tope semanal de (gastando $32.000). Marcas destacadas: 30% de ahorro en locales como Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park, con un tope mensual de $15.000 .

en locales como Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park, con un tope mensual de . YPF Full: 25% de descuento sábados y domingos , con tope de $8.000 por semana (con consumos de $32.000).

, con tope de (con consumos de $32.000). Mostaza:25% los jueves y viernes con dinero en cuenta (tope de $8.000) o 30% con tarjeta mediante NFC (tope de $15.000 semanales).

Beneficios especiales en pet shops, librerías, farmacias y universidades

El cronograma de noviembre también suma rubros específicos para estudiantes, familias con mascotas y cuidado personal:

Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados , con un tope semanal de $8.000 por persona (se alcanza con $26.600).

, con un tope semanal de (se alcanza con $26.600). Universidades: 40% de descuento todos los días , con tope de reintegro semanal de $6.000 (consumos de $15.000).

, con tope de reintegro semanal de (consumos de $15.000). Librerías de texto: 10% de descuento lunes y martes , sin tope de reintegro.

, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías:10% de descuento miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Financiación en tres cuotas sin interés y tarjetas vinculadas

Además de las promociones con débito y dinero en cuenta, la plataforma reforzó las opciones de pago a plazo.

Quienes tengan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI podrán pagar en hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

El beneficio aplica tanto para pagos mediante código QR desde la aplicación como con las tarjetas físicas emitidas por el Banco Provincia.