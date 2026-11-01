Alerta naranja en Provincia de Buenos Aires: qué zonas esperan tormentas fuertes este domingo

El domingo 1 de noviembre comenzó con una advertencia meteorológica que merece especial atención en la provincia de Buenos Aires. Las alertas por tormentas fuertes se extenderán durante la tarde, la noche y, en algunos sectores, hasta la madrugada del lunes. No todas las localidades están bajo el mismo nivel de riesgo: mientras una parte del territorio se encuentra en naranja, otras zonas mantienen un aviso amarillo.

La diferencia resulta importante para quienes tienen que salir a trabajar, circular por rutas o participar de actividades al aire libre. La llegada de lluvias intensas no implica que vaya a llover con la misma fuerza en cada ciudad, pero las tormentas pueden desarrollarse rápidamente y concentrar mucha agua en poco tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que los fenómenos más severos podrían incluir caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento intensas. Para quienes viven en el interior bonaerense, el horario de mayor atención se concentra desde la tarde del domingo.

Qué localidades bonaerenses están bajo alerta naranja

La advertencia naranja se concentra en el oeste y noroeste de la Provincia, con alcance a partidos como General Villegas, Rivadavia, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Guaminí, Salliqueló, Bolívar y Daireaux, entre otros distritos de la franja alcanzada.

Para estas zonas se esperan tormentas fuertes y, de forma localizada, algunas severas. Los valores acumulados de precipitación previstos oscilan entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de superar esa cifra en puntos aislados. Las ráfagas podrían sobrepasar los 90 kilómetros por hora.

El nivel naranja no significa que todos los municipios mencionados vayan a experimentar daños o granizo: es una señal preventiva de un escenario con mayor potencial de fenómenos peligrosos. Por eso, conviene seguir las actualizaciones oficiales si se aproxima una tormenta a la localidad.

Qué pasa en el AMBA, La Plata y el centro bonaerense

El Área Metropolitana de Buenos Aires, La Plata y diversos sectores del centro provincial aparecen bajo alerta amarilla. Allí pueden desarrollarse lluvias y tormentas de intensidad variable, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo ocasional, descargas eléctricas y viento.

En las zonas bajo nivel amarillo se estiman acumulados de 20 a 50 milímetros, con chances de superarlos puntualmente. El aviso abarca también sectores vinculados con ciudades del corredor norte, partidos del conurbano y áreas del interior, aunque el mapa puede modificarse con cada actualización del organismo.

Desde qué hora pueden llegar las tormentas más fuertes

Para buena parte del área bajo aviso naranja, el tramo principal señalado para este domingo comienza alrededor de las 15:00 y se prolonga hasta aproximadamente las 03:00 del lunes 2 de noviembre. Ese período no describe una lluvia continua: delimita la ventana en la que existe riesgo de que se produzcan los fenómenos advertidos.

Por tratarse de sistemas de tormenta, la intensidad puede cambiar en cuestión de minutos. Un barrio puede recibir una precipitación importante mientras otro permanece varias horas sin lluvia. La probabilidad de granizo también es localizada y no debe confundirse con un pronóstico de caída segura en toda la región.

Qué conviene hacer si tenés que circular por rutas

El comienzo de noviembre coincide con desplazamientos por rutas provinciales y nacionales, por lo que el estado del tiempo merece una revisión antes de salir. Si aparecen cortinas de agua muy densas, el margen de visibilidad puede reducirse de manera brusca. En ese contexto, es recomendable disminuir progresivamente la velocidad y evitar maniobras intempestivas.

Revisá el pronóstico y la alerta vigente para la localidad de origen y destino.

Retirá o asegurá objetos que puedan desplazarse con ráfagas fuertes.

Evitá estacionar vehículos debajo de árboles o estructuras inestables.

No intentes atravesar calles o caminos anegados.

Ante actividad eléctrica, permanecé dentro de una construcción segura y alejado de espacios abiertos.

En las ciudades, también es importante mantener libres los desagües y no sacar residuos que puedan obstruir el escurrimiento. En el campo, las ráfagas y el granizo requieren cuidados adicionales para la maquinaria, animales y estructuras livianas.

Cómo seguir la evolución de las alertas durante el domingo

Las advertencias del SMN se actualizan de acuerdo con la información más reciente. Eso significa que un municipio puede cambiar de nivel o de franja horaria a medida que evolucionan las condiciones. El mapa de alertas y los avisos a muy corto plazo son herramientas diferentes: el segundo permite detectar fenómenos inminentes en áreas concretas.

Para quienes deben viajar o realizar actividades al aire libre, lo más útil es controlar la información cerca del horario de salida y seguir las indicaciones de las autoridades locales. El pronóstico general de lluvia no sustituye una alerta específica ni un aviso de tormenta próxima.